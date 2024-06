A- A+

Vagas de emprego: Secretaria Estadual de Administração abre seleção simplificada para 36 vagas Entre as vagas de emprego estão as de arquiteto, engenheiro eletricista e analista em segurança

A Secretaria de Administração de Pernambuco oferece 36 vagas de emprego de nível superior através de seleção simplificada. As oportunidades são para atuação na sede da Secretaria, no Recife, e a seleção será realizada em etapa única, por meio de avaliação curricular dos candidatos.



São oferecidas vagas para analista avaliador de imóveis (3), analista de patrimônio (10), analista de segurança do trabalho (1), arquiteto (4), engenheiro calculista (2), engenheiro cartógrafo (4), engenheiro eletricista (2), engenheiro fiscal de obras (4), engenheiro hidrossanitário (2), engenheiro mecânico (2) e engenheiro orçamentista (2).



O edital de seleção foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (19), nele é possível conferir os requisitos para cada cargo e as especificações sobre o processo seletivo.

As inscrições iniciam na próxima terça-feira (25) e seguem até o dia 7 de julho. Os interessados devem preencher e enviar um formulário de inscrição disponível na aba “concursos e seleções” do site da secretaria. A seleção vai se dar por análise do currículo e haverá reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência.



Para ser contratado, além de ser aprovado na seleção, o candidato precisa ser maior de 18 anos e possuir registro no órgão fiscalizador de cada área de atuação. O contrato terá o prazo de 12 meses, podendo ser renovado por até seis meses.

