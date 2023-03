Veja os concursos em andamento e que estão previstos

Concursos no Nordeste

Ministério Público da Paraíba (PB)

Vagas: 11

Prazo: 31 de março

Taxa de inscrição: de R$ 95,00 até R$ 115,00

Cargos: técnico ministerial, analista ministerial/analista de sistemas desenvolvedor, entre outros

Área de Atuação: administrativa

Nível: Ensino Médio e Ensino Superior

Remuneração: de R$ 7.037,18 até R$ 8.165,44

Inscrição: www.concursosfcc.com.br/concursos/mpepb123/index.html _____________________________________

Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes (PE)

Vagas: 627

Prazo: 10 de abril

Taxa de inscrição: R$ 78

Cargo: professor

Área de Atuação: educação

Nível: Ensino Superior

Remuneração: R$ 4.500,00 Inscrição: conhecimento.fgv.br/concursos/smejaboatao23 _____________________________________



Concursos abertos

Câmara Municipal de Anhembi (SP)

Vagas: 3

Prazo: 27 de março

Taxa de inscrição: de R$ 40,00 até R$ 70,00

Cargos: assistente administrativo, contador, entre outros

Áreas de Atuação: judiciária/jurídica, administrativa e operacional

Nível: Ensino Fundamental e Ensino Superior

Remuneração: de R$ 2.168,15 até R$ 5.055,69

Inscrição: www.omconsultoria.com.br/informacoes-concurso/601-camara-municipal-de-anhembi _____________________________________

Polícia Militar de Minas Gerais (MG)

Vagas: 3.170

Prazo: 30 de março

Taxa de inscrição: de R$ 101,00 até R$ 220,00

Cargos: oficial de saúde, soldado especialista, oficial em direito, soldados combatentes

Área de Atuação: segurança pública

Nível: Ensino Superior

Remuneração: de R$ 4.360,83 até R$ 11.037,14

Inscrição: www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crsi _____________________________________

Agência Estadual de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A – AgeRio (RJ)

Vagas: 448

Prazo: 3 de abril

Taxa de inscrição: de R$ 70,00 até R$ 100,00

Cargos: assistente técnico administrativo e analista de desenvolvimento, advogado e engenheiro

Áreas de Atuação: administrativo, marketing, direito e engenharia, análise de crédito

Nível: Ensino Médio e Ensino Superior

Remuneração: de R$ 2.826,08 a R$ 10.768,50

Inscrição: www.cesgranrio.org.br/ __________________________________

Concursos previstos



Alguns órgãos devem abrir inscrições em breve, entre eles:

- Advocacia Geral da União (AGU)

- Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe)

- Polícia Civil de Pernambuco

- Polícia Penal de Pernambuco

- Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE)

- Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH-PE)

