Vivo abre quase 300 vagas para Jovem Aprendiz; há oportunidades em Pernambuco

Em uma seleção 100% digital, a Vivo abriu inscrição para preencher cerca de 300 vagas do programa Jovem Aprendiz. As vagas estão distribuídas por 23 estados - incluindo Pernambuco, que tem nove oportunidades -, além do Distrito Federal. Metade das vagas é destinada a pessoas negras.



Interessados devem ter entre 16 e 21 anos e estar matriculadas ou terem concluído o ensino médio. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade.



As inscrições vão até o dia 22 de março, pelo aba do programa no site oficial da Vivo. Os selecionados serão admitidos em maio de 2024.

A empresa de telecomunicação não informa o valor do salário - diz apenas ser "compatível com o mercado" -, mas anuncia os benefícios:

- Linha funcional corporativa,

- Assistência médica,

- Assistência odontológica,

- Seguro de vida,

- Dia de folga de aniversário.



