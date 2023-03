A- A+

Vivo oferece 320 vagas de emprego exclusivas para mulheres; há oportunidades para Pernambuco Do total, 270 vagas são para áreas administrativas, lojas, experiência do cliente e tecnologia

A empresa de telefonia Vivo oferece 320 vagas de emprego exclusivas para mulheres em várias áreas da companhia. Há oportunidades para mais de 20 capitais brasileiras, sendo três vagas para o Recife, em Pernambuco.



Do total, 270 vagas são para áreas administrativas, lojas, experiência do cliente e tecnologia. Para concorrer, é necessário ter o ensino médio completo, domínio de informática e pacote office. As mulheres interessadas devem se increver no site da empresa até o dia 20 deste mês.

Para estas oportunidades, além de Pernambuco, há vagas para os estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Sergipe, Acre, Amazonas, Tocantins, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, além do Distrito Federal.



As outras 50 vagas estão sendo ofertadas pelo programa "Mulheres de Fibra", para as funções de reparador e de instalador de linhas telefônicas, internet e TV. Os serviços são realizados na casa do cliente.



Segundo a Vivo, as 50 oportunidades são para as cidades do Recife (PE), João Pessoa (PB), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Belo Horizonte (BH), Campinas (SP), Guarulhos (SP), Nilópolis (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Santo André (SP), São Paulo (SP), além de Brasília (DF).

Para concorrer às vagas do programa "Mulheres de Fibra", é preciso ter ensino médio completo, CNH com a categoria B e experiência na área. As interessadas podem se inscrever no banco de talentos da empresa até esta quinta-feira (9).





O processo seletivo contará com entrevistas e dinâmicas, e será 100% digital, exceto no estado de São Paulo, onde a seletiva será híbrida, contemplando presencial e online.

“Somos uma empresa diversa e queremos estimular, cada vez mais, a presença de colaboradoras em nossos times. Atualmente, 44% do nosso quadro é composto por mulheres”, afirmou a vice-presidente de Pessoas da Vivo, Niva Ribeiro.

A empresa não divulgou a faixa salarial, mas informou que os vencimentos são compatíveis com o que é oferecido no mercado.



A Vivo também oferece benefícios como vale-refeição e transporte; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; day off de aniversário; smartphone, desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps.

