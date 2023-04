A- A+

Vivo oferece 350 vagas de estágio em todo o Brasil; há oportunidades para Recife As inscrições já estão abertas e devem ser feitas no site da Vivo, até o dia 5 de maio

A empresa de telefonia Vivo está com 350 vagas de estágio abertas em todo o Brasil, sendo 50% delas para negros. Há oportunidades para 11 cidades, incluindo o Recife.



Além da capital pernambucana, as vagas são para Vitória (ES), São Paulo (SP), Brasília (DF), Curitiba (PR), Londrina (PR), Fortaleza (CE), Maceió, (AL), Rio de Janeiro (RJ), Santa Maria (RS) e Belém (PA).

Não há limite de idade para participar, nem restrição de curso ou universidade, basta ter formação prevista entre julho de 2025 a julho de 2026. Estudantes de cursos tecnólogos, a partir do 2º semestre, também podem concorrer.



As inscrições já estão abertas e devem ser feitas no site da Vivo, até o dia 5 de maio. O processo seletivo contará com entrevistas e dinâmicas.

É necessário ter disponibilidade para estagiar 6 horas diárias. Os selecionados poderão trabalhar remotamente três vezes por semana. Os contratos possuem duração de 12 a 24 meses, com possibilidade de contratação efetiva ao final do programa.

A empresa não divulgou o valor da bolsa auxílio, mas informou que os vencimentos são compatíveis com o que é oferecido no mercado.



A Vivo também oferece benefícios como vale-refeição e transporte; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; day off de aniversário; smartphone, desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps.

“Nós acreditamos e desenvolvemos esses talentos para que eles assumam posições efetivas aqui na companhia. Nosso objetivo é contratar 1.500 estagiários até o final de 2024”, afirmou a VP de Pessoas da Vivo, Niva Ribeiro.

