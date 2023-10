Vivo oferece 500 vagas de estágio no Recife e em outras 10 cidades no Brasil; saiba como participar

A- A+

A empresa de telefonia Vivo está com 500 vagas de estágio abertas distribuídas no Recife e em outras dez cidades: São Paulo (SP), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Uberlândia (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Joinville (SC) e São José (SC).



As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 30 de novembro, no site do programa de estágio.



Há oportunidades para as áreas de auditoria, comercial e negócios, engenharia, experiência do cliente, finanças, jurídico, marketing e produtos, recursos humanos, sustentabilidade, tecnologia e digital.



Para concorrer, é necessário cursar o penúltimo ou último ano de qualquer curso do ensino superior ou, no mínimo, estar no segundo semestre de algum curso tecnólogo em janeiro de 2024.



De acordo com a empresa, 50% das vagas são exclusivas para pessoas negras. O processo seletivo será online.





"A Vivo busca por candidatos que tenham perfil curioso e aberto ao novo com interesse para se desenvolver como profissional, além de gostar de tecnologia", afirmou a empresa, que não exige inglês, nem experiência. Também não há limite de idade, nem restrição de curso ou universidade.

A empresa não divulgou o valor do salário, mas afirma que a bolsa auxílio é compatível com o mercado e que os selecionados contarão com o programa de benefícios flexíveis da companhia, que oferece vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício academia.



Também são ofertados programa de idiomas, day off de aniversário, smartphone com plano de voz e dados ilimitados, além de descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos.



O programa de estágio da Vivo tem duração de 12 a 24 meses, a depender do ano de formação do estudante.



Os selecionados serão admitidos em fevereiro de 2024 e poderão trabalhar remotamente três vezes por semana. A carga horária é de seis horas diárias.

