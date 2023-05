Vivo oferece mais de 230 vagas de estágio em todo o Brasil; há oportunidades para Pernambuco

A- A+

A empresa de telefonia Vivo está com mais de 230 vagas de estágio abertas em todo o Brasil, sendo 50% delas para pessoas negras. Há oportunidades para oito estados, incluindo Pernambuco.

De acordo com a Vivo, além do Estado, as vagas estão distribuídas para São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás e Paraná.



Os interessados devem se inscrever até o dia 21 de junho, no site disponível aqui. O processo seletivo será online.



Para participar, é necessário ter entre 16 e 22 anos e estar matriculado em ensino regular ou ter concluído o ensino médio.





A carga horária dependerá da localidade e área de atuação do selecionado, podendo ser de 4 ou 6 horas diárias.



O formato de trabalho é híbrido, exceto para vagas em lojas, cuja jornada é 100% presencial.



A empresa não divulgou o salário e quantidade de vagas para Pernambuco, mas informou que o valor é compatível com o mercado.



A Vivo também oferece assistência médica e odontológica, seguro de vida, dia de folga de aniversário e capacitação com enfoque tech.

“Com o nosso programa de aprendiz, queremos desenvolver e capacitar esses talentos para construírem uma carreira na companhia. Nosso intuito é efetivá-los no futuro, de acordo com a performance e disponibilidade de oportunidades”, destaca a VP de pessoas da Vivo, Niva Ribeiro.

A previsão é que os selecionados sejam admitidos em setembro.

Veja também

FAMOSOS Sidney Magal fala pela primeira vez após internação: 'Estou aqui para tranquilizar vocês'