Ypê abre inscrições para programa de estágio em Pernambuco e outros quatro estados; confira

A fabricante de produtos de higiene e limpeza Ypê está com inscrições abertas para seu programa de estágio 2024. Há vagas para Pernambuco, Bahia, São Paulo e Goiás.



Podem participar estudantes que estejam no penúltimo ou último ano de qualquer curso de graduação em 2024. A carga horária de trabalho é de 6 horas diárias.



Interessados devem se inscrever até 29 de setembro, no site do programa.



O total de vagas não foi divulgado. As oportunidades estão distribuídas entre as cidades de Itapissuma (PE); Amparo, Salto, Campinas e São Paulo (SP); Simões Filho (BA); Anápolis e Goiânia (GO).



A Ypê informa que oferece bolsa com valor compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, seguro de vida, restaurante na empresa, vale alimentação, cesta mensal de produtos da marca e desconto nas lojas próprias.

O processo seletivo é composto por cinco etapas. São elas: inscrição, triagem e testes on-line, painel com RH e Gestores Ypê, entrevista individual e evento presencial para conhecer a empresa.



A companhia busca estudantes universitários que possuam vontade de aprender, se desenvolver e tenham alta capacidade analítica.



“Durante o estágio, os estudantes poderão colocar em prática os aprendizados de seus cursos, além de contar com um plano de desenvolvimento e desafios com foco no aperfeiçoamento de competências técnicas e comportamentais”, explicou a diretora de Gente e Cultura da Ypê, Cristiane Lacerda Mutri.

