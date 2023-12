Alckmin: taxação de 35% ‘em defesa do emprego’ será progressiva; confira a coluna deste sábado (02)

A- A+

“O seu dinheiro de contribuinte sendo empregado no desgoverno”

Deputado Luiz Lima (PL-RJ) sobre gastança de Lula mundo afora em hotéis de alto luxo

Alckmin: taxação de 35% ‘em defesa do emprego’ será progressiva

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), que também comanda o Ministério da Indústria e Comércio, confirmou ontem a esta coluna que o governo elabora decreto com aumento de impostos de importação de veículos elétricos e híbridos, mas explicou que os 35% serão aplicados plenamente entre 2026 e 2028, e mesmo assim para as marcas que não investirem em fábricas no Brasil. “A ideia é preservar os empregos dos brasileiros na indústria e estimular o investimento”, disse.

Todos estão incluídos

A portaria contempla modelos híbridos e elétricos, sejam plugins ou não. Elétricos de transporte merecerão tratamento diferenciado.

Imposto progressivo

Alckmin explicou que os híbridos terão 15% de aumento no imposto já em janeiro, passando a 25% em 2024, 30% em 2025 e 35% em 2027.

Elétricos pagarão menos

Já os carros exclusivamente elétricos sofrerão taxação adicional de 10% em janeiro de 2024, com ajustes anuais até alcançar os 35% em 4 anos.

Ganha quem investir

As marcas que investirem em fábricas no Brasil não sofrerão aumento nos impostos e as demais terão quotas de importação com tarifa zero.

Lula prega lorota ambiental que seu governo ignora

O presidente Lula (PT) parece ter chegado de outro planeta à conferência do clima COP28, em Dubai, com um discursa em que cobrou o cumprimento de promessa de países desenvolvidos de transferir dinheiro para ajudar os subdesenvolvidos a protegerem florestas etc. Lula ignorou, em sua fala, as várias crises econômicas, incluindo a mais recente, provocada pela pandemia. De quebra, o brasileiro ainda deu show de hipocrisia, com práticas bem distantes do seu discurso.

Viva a hipocrisia

Lula atacava combustíveis fósseis enquanto na mesma COP28 o ministro de Minas e Energia anunciava orgulhoso o Brasil... na Opep.

Petrobras, a obsessão

A teoria na prática é outra: Lula tem paixão pela riqueza de combustíveis fósseis, como mostram o “petrolão” e atual aparelhamento da estatal.

Só conversa mole

Lula jurava na COP “redução drástica na destruição”, mas, com a fumaça sobre Manaus como testemunha, a floresta bate recordes de incêndios.

Cercadinho do STF

Como de hábito, o presidente do STF, Luis Roberto Barroso, usou o início da sessão para anúncios e esclarecimentos públicos, desta vez sobre a decisão que prevê punir a imprensa por falas de entrevistados.

Diploma no lixo

Ministros do STF agora alegam que defendem a “imprensa profissional”, entretanto, há alguns anos o próprio STF derrubou a exigência da qualificação do diploma para o exercício da profissão de jornalista.

Poder do G20 é virtual

O G20 foi criado como uma resposta à “crise dos tigres asiáticos” e servir como um fórum de discussões para ministros da Economia de cada país-membro debater planos e estratégias. Poder, que é bom, nada.

Fábrica de feriados

A Câmara aprovou projeto que declara o dia 20 de novembro feriado nacional, no Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Como 15 de novembro também é feriado, vai dar para enforcar a semana.

Lacrolândia com besteirol

O projeto de senador do PT na Comissão de Direitos Humanos que quer redação sobre “igualdade de homens e mulheres no trânsito” como pré-requisito para a CNH, não explica quem vai criar e corrigir as provas.

PT guloso

O PT do Ceará deve receber o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, que está de saída do PDT, e também será o destino da maior parte dos infiéis do partido de Ciro Gomes.

Esquerda em chamas

A última pesquisa nacional Rassmussen nos EUA, divulgada na sexta (1º) aponta que o presidente Joe Biden tem rejeição de 53% e só 44% de aprovação. A média das pesquisas de novembro está 55,5% a 40,5%.

Longa guerra

Relato do comando militar de Israel publicado pelo jornal Financial Times revelou que o plano israelense é continuar a ofensiva contra terroristas do grupo Hamas até, pelo menos, os primeiros meses de 2024.

Pensando bem...

...COP e Opep, tudo a ver.

PODER SEM PUDOR

Impaciência com senso de humor

Certa vez, na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Benedito de Lira (PP-AL) lia seu parecer sobre o projeto de reforma administrativa que se discutia na ocasião, quando, impaciente, o sergipano Antonio Carlos Valadares (PSB) pediu pressa. Lira teve aquela dificuldade frequente de passar as páginas com a mão ressecada. Não teve dúvidas: enfiou o dedo no copo de água à sua frente e folheou o documento sem problemas. Valadares pediu: “Agora leia só a última página!” Não foi atendido, o assunto era sério demais.



___

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

