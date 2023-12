Até oposição estima ao menos 50 votos pró-Dino; confira a coluna desta quinta (7)

A- A+

“Dia ruim para os idiotes”

Deputado Kim Kataguiri (União-SP) após a Câmara aprovar proibição de linguagem neutra em órgãos públicos

Até oposição estima ao menos 50 votos pró-Dino

Mesmo dentro da oposição, senadores dão como certa a aprovação de Flávio Dino para ocupar a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. A quem pergunta, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre (União-AP), estima que Dino pode superar os 60 votos. O relator, Weverton Rocha (PDT-MA), espera 53. Voz solitária, Eduardo Girão (Novo-CE) prevê dificuldades para chegar aos 50. Plínio Valério (PSDB-AM) arrisca 55 votos favoráveis no Plenário do Senado.

Lado de lá

Líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) confia na aprovação, disse que “50 é um bom número”.

Insuficientes

Na matemática de Plínio, que anunciou voto contrário ao indicado de Lula no Plenário e na CCJ, só 23 senadores devem votar pela rejeição.

Chancela garantida

Rejeição foge ao padrão do Senado. Só cinco nomes foram vetados nos 133 anos do STF. Todos indicados por Floriano Peixoto, em 1894.

Zanin, 58

A última deliberação do Senado sobre o assunto foi para escolher Cristiano Zanin, então advogado de Lula. Foi aprovado com 58 votos.

Empolgado, Bolsonaro confia que derrotará o PT

Quem conversa com Jair Bolsonaro na sede do PL, do qual é presidente de honra, sai com a impressão de que o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terão de se esforçar muito mais para abater o seu ânimo. Ao contrário, o ex-presidente parece ainda mais motivado. Recebido por multidões aos gritos de “volta, Bolsonaro”, como semana passada no Rio Grande Norte, ele está convencido de que o PT será derrotado nas municipais de 2024 e nas presidenciais de 2026.

O maior eleitor

Ao analisar cenários, Bolsonaro parece respaldado por três décadas na política. Considera-se o mais importante “eleitor” da política brasileira.

Clima mais favorável

Ele tem observado a interlocutores que sente nas ruas um clima ainda mais favorável do que na sua pré-campanha presidencial de 2018.

Inelegível, eu?

Bolsonaro não se comporta como alguém declarado inelegível pelos ministros que seus aliados consideram inimigos, no STF e no TSE.

Picaretas e bilionárias

A conclusão é do senador Márcio Bittar (União-AC), relator da CPI: as ONGs enfiam no bolso bilhões e a Amazônia continua cada dia mais pobre, proibida de qualquer obra de infraestrutura, incluindo saneamento.

Ditador reincidente

Preparando-se para assaltar a Guiana, o ditador Nicolás Maduro prendeu ainda mais opositores. A procuradoria bolivariana a serviço do criminoso acusa 13 líderes oposicionistas de “conspiração”. Ao estilo de acusações do gênero produzidas em escala industrial em certo país autoritário.

Rachadones

Deltan Dallagnol diz que o deputado federal André Janones (Avante-MG) trouxe o conceito de corrupção relativa, “você faz a rachadinha, mas diz que não é corrupção”, explicou o ex-procurador da Lava Jato.

COP lacração

Autoridades foram à COP28 em Dubai às custas do Brasil, posando para fotos e lotando aviões e hotéis com claques, participando de eventos aos quais compareceram apenas... brasileiros. Gastaram rios de dinheiro para discursos que só fariam sentido se feitos no Brasil mesmo.

Condecorado

Valdemar Costa Neto foi agraciado com a chamada “medalha dos 3 is”, conferida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ganhou este nome por reconhecer alguém como “imbrochável, imorrível e incomível”.

Um balaio só

Viralizou a revelação do candidato a presidente dos EUA Robert F. Kennedy Jr. de que, assim como Bill Clinton, Bill Gates, Noam Chomsky, Príncipe Andrew etc., voou no jatinho de Jeffrey Epstein, notório bilionário e criminoso sexual acusado de tráfico de menores.

Dino, não

Encorpa nas redes sociais mobilização contra a nomeação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Parlamentares de oposição convocam protesto para o dia 10, às 10h, na Esplanada dos Ministérios.

Festa magra

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lamentou a disparada da inflação na cesta natalina, que chega aos 8,9%. “A festa será mais magra, no pior estilo comunovenezuelano”, observou o parlamentar.

Pensando bem...

...indicou, passou.

PODER SEM PUDOR

Olhos nos olhos

Demóstenes Torres era senador pelo DEM-GO e sempre mostrava seu senso de humor. Certa vez, após ouvir o ministro Waldir Pires (Defesa) reclamar que o projeto de Tasso Jereissati (PSDB-CE) autorizando audiências por videoconferência na Justiça, impediria os magistrados de interrogarem acusados “olhando nos olhos”, o senador goiano Torres não perdeu a piada: “Bom baiano, o ministro Waldir com certeza prefere uma lei Maria Bethânia”, referindo-se à música celebrizada pela cantora.



Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

