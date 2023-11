Câmara já custou mais de meio bilhão só em 2023; confira a coluna desta quinta (23)

A- A+

“Que bom que não teremos mais mortes por negligência jurídica”

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre solturas após morte de “Clezão”, na Papuda

Câmara já custou mais de meio bilhão só em 2023

O pagador de impostos já desembolsou mais de meio bilhão de reais para sustentar os espantosos gabinetes de suas excelências na Câmara dos Deputados. O portal de transparência confirma a alegação de que o Poder Legislativo brasileiro, como a Justiça, é um dos mais caros do mundo: só 2023, até novembro, foram gastos mais de meio bilhão (exatos R$ 501.914.754,91). Os gastos ainda vão disparar: ainda estão reservados R$ 77,7 milhões a serem gastos à vontade até o fim do ano.

Tem de tudo

Cada gabinete recebe R$ 118.376,13 todo mês para gastos tipo gasolina, aluguel de carros e jatinhos, hospedagem, propagandas...

Reajuste escalonado

A verba subiu 6% a 15 dias da eleição do novo presidente da Câmara, neste ano. Em 2024, haverá outro aumento de 6% e 6,23% para 2025.

Gastam sem piedade

Outubro foi o mês da gastança, mais de R$ 57,9 milhões. Fevereiro, mês curto e da posse dos deputados, foram R$ 47,8 milhões pelo ralo.

Mamata sem fim

A verba não inclui gastos como moradia. Os deputados moram em belos imóveis funcionais ou podem levar um por fora para bancar o aluguel.

J&F de Joesley acusada de má-fé outra vez, a 4ª

A dupla Joesley e Wesley Batista e sua holding J&F foram acusados mais uma vez – a quarta – de “litigância de má-fé”, desta vez no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), em suas constrangedoras tentativas para não entregar o controle da empresa Eldorado Celulose, adquirida pela multinacional Paper Excellence. A mais recente acusação é do procurador Anselmo Lopes, indignado com alegações que considerou mentirosas e até injuriosas ao Ministério Público Federal (MPF).

Pode pedir música

Foram condenados por litigância de má fé no Tribunal de Justiça de SP, onde em outro processo dois desembargadores deram idêntica sentença.

Crimes confessos

O procurador Anselmo Lopes pediu inclusive a anulação do acordo de leniência em que essa turma da J&F confessou seus crimes.

Fazendo o diabo

Na leniência junto ao STF, malas prometeram pagar R$ 10,3 bilhões a União para evitar punições. Agora fazem o diabo para reduzir o valor.

Vanguarda do atraso

É de chorar a lista de “movimentos populares e juristas” que tentam impedir a escolha do subprocurador Paulo Gonet para a Procuradoria Geral da República (PGR). Gente menor, tão inexpressiva quanto radical. Querem na PGR alguém que não passe de “pau mandado” do PT.

Abuso atrás de abuso

Deputados de oposição enviaram um ofício ao STF listando os presos que tiveram soltura pedida pelo Ministério Público e que ainda não foram liberados. “É abuso atrás de abuso”, diz Marcel van Hattem (Novo-RS).

Fritura intensa

Poucos em Brasília apostam que Jean Paul Prates tenha vida longa no comando da Petrobras. Dois ministros trabalham diuturnamente pela sua demissão: Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Pessimismo em alta

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra que o carioca não anda de bom humor com a gestão federal. A desaprovação da administração de Lula subiu 4,5 pontos em oito meses e chegou a 48,3% em novembro.

Homem das cavernas

Durante entrevista ao podcast do Diário do Poder, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, criticou a mentalidade atrasada do ministro do Trabalho. Dá a impressão, diz o senador do Piauí, que enquanto esteve fora do poder Luiz Marinho “se escondeu em uma caverna”.

Turista inveterado

Conhecido por alguns no Piauí como governador turista, Rafael Fonteles (PT), que terça-feira (21) estava na Bélgica, e antes na Croácia, deu outra esticadinha. Desembarcou ontem (22) em Portugal.

Pé na estrada

Deve sair só em dezembro a votação da PEC que criminaliza a posse de qualquer quantidade de droga. A revoada de parlamentares a Dubai, usando a COP28 como justificativa, deve atrasar o calendário.

Desculpas iniciais

Paulo Pimenta (Secom) andou dizendo que Javiei Milei deveria “se desculpar” por haver chamado Lula de “ladrão”. Ajudaria muito se, antes, o brasileiro se desculpar por interferir na campanha eleitoral argentina.

Pensando bem...

...a multa aplicada pela Aneel na Enel é um deboche: vale menos que 1% do lucro da empresa em 2022.

PODER SEM PUDOR

Milagre italiano

Após sua eleição para o governo paulista, Jânio Quadros relatou seu passeio à Europa a um grupo de estudantes. Elogiou a Alemanha, dez anos antes derrotada na II Guerra Mundial, e atribuiu sua recuperação ao Plano Marshall e “ao esforço patriótico do povo alemão”. Um estudante perguntou, então, sobre “o milagre da recuperação da Itália”. Jânio coçou o queixo e concluiu: “Ali foi milagre mesmo...”



___

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

www.diariodopoder.com.br



As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também

Série A Bahia atropela Corinthians e dorme fora do Z4 do Brasileiro