Capanga do MST diz ter apoio de deputado do PT; confira a coluna desta terça (12)

“O povo não aguenta desaforo”

Senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, sobre o avião de R$ 400 milhões para Lula

Capanga do MST diz ter apoio de deputado do PT

Áudio atribuído a um indígena ligado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) revela instruções para invasões de fazendas na região de Corumbau, no distrito de Prado, na Bahia. O indígena convoca os amigos do alheio com um “vamos com tudo para cima deles” e destaca que o grupo está equipado com drones e armas. “Vamos invadir e se for para atirar, vamos atirar também”, diz trecho da gravação. O sem-terra diz ter apoio do deputado federal Valmir Assunção (PT-BA).

Recebido

O áudio foi recebido por membros da CPI do MST, como Capitão Alden (PL-BA) que encaminhou para a Mesa Diretora da comissão.

Figuras locais

O incitador diz ter apoio de políticos da região, como o prefeito de Prado, Gilvan da Silva, e o ex-prefeito de Itamaraju Frei Dilson.

São vários casos

Em outro áudio, esse passado no grupo DireitaXCentroXEsquerda, os invasores narram a expulsão e confisco de bens de outro ex-membro.

Pecado mortal

O motivo da expulsão do ex-amigo do alheio foi que ele teria declarado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Não houve perdão.

Palácio voador de Lula poderá custar meio bilhão

Especialistas em aviação estimam que os encargos de regularização e reforma interna, para acomodar os luxos e o ego do casal presidencial, poderá elevar a mais de meio bilhão de reais o custo do palácio voador. O Airbus 330-200, brinquedo de xeiques e príncipes árabes que Lula quer adquirir, substituirá o Airbus 319, cuja compra ele mesmo ordenou em seu primeiro governo para substituir um Boeing 737-200 presidencial.

Para que serve a PEC

A compra desnecessária do avião revela má qualidade dos gastos de Lula, a partir da PEC que deu a ele R$ 145 bilhões de bandeja.

Gastos espantosos

Relatório da FAB entregue pelo Ministério da Defesa aponta que o avião oco, sem decoração ou adaptações, foi orçado em R$ 400 milhões.

Via Suíça

Uma empresa com sede na Suíça tem um desses aviões para entrega imediata, o que reduziria o tempo de espera da FAB.

Randolfe em baixa

O líder de Lula no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido), mostrou nesta segunda (11) que está com a bola murcha. O governo Lula não enviou um só representante para a sessão em homenagem ao Amapá, seu Estado. A Mesa foi composta por locais para fazer número.

Atraso em debate

Washington Quaquá (PT-RJ) emplacou na Comissão de Turismo da Câmara debate sobre a compra pelo Brasil da companhia aérea TAP, uma empresa estatal portuguesa que dá prejuízo desde os anos 1950.

Visão desformada

A visão deformada sobre “função social da terra” no STF, ameaçando agora até propriedades produtivas, fortalece a insegurança jurídica, o desrespeito ao trabalho, a incerteza no campo e o boicote à economia, sustentou ontem do Grupo Bandeirantes em vigoroso editorial.

Culpa de ninguém?

A Americanas empurrou para o ex-CEO Miguel Gutierrez a culpa pela fraude nas contas da companhia. Diz que Gutierrez, além de mentir e se contradizer, participou da fraude. Já o trio de bilionários que embolsou grande parte dos dividendos inflados, nem sequer foi incomodado.

Nada demais

Bibo Nunes não vê complicações em delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Diz que o acordo é fruto de “pressão psicológica” e prevê: a montanha vai parir um rato.

Ministro de primeira

A história de vida do desembargador cearense Teodoro Silva Santos, escolhido ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), impressiona pela superação. Sua origem muito pobre e sacrificada não o impediu de crescer, sem a proteção de “cotas”, e se tornar um juiz admirado.

Michelle em São Paulo

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deu uma pausa na agenda de compromissos no PL Mulher. Foi para São Paulo, nesta segunda (11), acompanhar o marido Jair Bolsonaro em cirurgia.

Quem manda

O vereador de São Paulo Rubinho Nunes (União Brasil) diz que “o Brasil virou motivo de piada” após participação no G20. É que Janja foi a única primeira-dama a participar da mesa de negociações.

Pensando bem...

...se fosse para prender Bolsonaro, a existência do Tribunal Penal Internacional seria prontamente reconhecida.

PODER SEM PUDOR

Santo milagroso

O saudoso Maurício Fruet era prefeito de Curitiba e, certa vez, em uma recepção, esbaldou-se na comilança ao lado do amigo e ex-vereador Ademar Bertoli. A orgia gastronômica impressionou o arcebispo metropolitano, dom Pedro Fedalto, segundo relatam Hugo Sant’Ana e Sandra Pacheco no livro “Maurício Fruet, Um brasileiro Cordial”: “Maurício, para que santo vocês rezam para fazer a digestão?” Fruet respondeu na bucha: “São Risal, eminência...”



Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

www.diariodopoder.com.br

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

