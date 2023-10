A- A+

Com amigos no Hamas, Lula deveria acudir reféns; confira a coluna desta quinta (12)

“Constrange todo o país essa relativização”

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre Lula “passando pano” nos terroristas do Hamas

Com amigos no Hamas, Lula deveria acudir reféns

O governo Lula certamente não terá dificuldade de obter a libertação dos brasileiros sequestrados e mantidos como reféns pelo Hamas, em razão das relações fraternais com o grupo terrorista. A simpatia é tão séria quanto antiga e foi reiterada por meio de nota no site oficial do Hamas, onde os terroristas se congratularam com o presidente brasileiro por sua vitória. Publicada em 31 de outubro de 2022, a nota ainda pode ser lida e nela há referências à defesa que Lula sempre fez da “causa palestina”.

Exército informou

A existências de brasileiros entre os reféns estrangeiros sequestrados pelo Hamas foi divulgada pelo porta-voz do exército israelense.

Até Biden reagiu

O Exército também confirmou que há norte-americanos, fazendo até o abobalhado Joe Biden “subir nas tamancas”. Já no Brasil...

Desinformação

A mídia oficialesca, que relativiza terroristas, alegou que o Itamaraty “não confirmou” os reféns, como se fosse fonte confiável no conflito.

Terroristas longe

Caso resolva acudir os reféns, o problema de Lula será encontrar interlocutores: covardes, os chefes do Hamas podem ter fugido de Gaza.

Lula só cita Hamas 5 dias após massacre terrorista

Não há nada como um dia após o outro, para os oportunistas da política. Caso do presidente Lula (PT), que, por meio dos seus escrevedores de mensagens, finalmente citou o Hamas, sugerindo que liberte crianças e mulheres que sequestraram e mantém como reféns. A iniciativa só aconteceu 5 dias após o massacre em que o Hamas matou 260 jovens, incluindo os brasileiros Ranani Glazer e Bruna Valeanu. Por oportunista, tenta reduzir críticas à sua atitude de “passar pano” no grupo terrorista.

Radicalismo ignorante

O Hamas sequestra, tortura, estupra e mata, mas Lula optou por adotar o discurso dos radicais ignorantes que o cercam.

Escudos humanos

O Hamas usa crianças e mulheres palestinas como escudos humanos, mas Lula prefere a fake news de que seriam “reféns” de Israel.

Oportunismo faz escola

Outro oportunista, Boulos (Psol), em campanha, agora critica o grupo terrorista para conter o desgaste causado por sua lealdade ao Hamas.

A vaidade te chama

O chanceler Mauro Vieira tenta dar sentido ao seu fraco desempenho participando nesta quinta (12) da reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Como o Brasil preside rotativamente o colegiado, Vieira garantirá brilhareco e os holofotes, substituindo o embaixador brasileiro.

Crescimento rápido

A despesa com viagens de servidores do governo Lula superou a marca de R$ 1 bilhão, este mês. O recorde dos últimos 5 anos é de 2022, no governo Bolsonaro, quando servidores torraram R $1,54 bilhão viajando.

Brasil gastou muito

Apesar da “preocupação com a vacinação da covid” da ministra Nísia Trindade (Saúde), o próprio governo mostra no Portal da Transparência que o Brasil gastou R$ 626,5 bilhões com a pandemia, de 2020 e 2021.

Pode ‘confiar’

Virou notícia na imprensa estrangeira a intenção anunciada pelo presidente da Petrobras e ex-senador petista Jean Paul Prates, de “revitalizar” campos. Ele não contou que o plano foi criado em 2016.

Ajuda prática

Dono da rede social X, Starlink e Tesla, Elon Musk anunciou na quarta-feira (11) que todos os carregadores da sua marca de carros elétricos em todo o país de Israel foram liberados para uso gratuito da população.

Deveria se envergonhar

Em nome da federação PT-PCdoB-PV, Odair Cunha (PT-MG) ficou em cima do muro: criticou o ataque do Hamas, mas resolveu repudiar as vítimas, ou seja, o Estado de Israel, por reagir aos terroristas.

Coisa de doido

O Planalto monitora a briga no PDT do Ceará, que já virou judicial, entre o deputado André Figueiredo e o senador Cid Gomes. O temor é que “contamine” as relações o governo com a bancada de cinco deputados.

Mais mudança

O deputado Bibo Nunes (PL-RS) quer mais mudanças no STF. Defende que os ministros sejam escolhidos por indicação dos três poderes e não apenas pelo presidente da República, como é atualmente.

Pergunta à esquerda

Mensagem nas redes sociais ‘espalham ódio’, mas assassinar famílias inteiras é ‘resistência’?

PODER SEM PUDOR

Santa paciência

O amigo lobista do ministro Antônio Palocci, Vladimir Poleto, exibia a lustrosa cara-de-pau na CPI dos Correios, dizendo que não disse o que de fato afirmou ao jornalista Policarpo Júnior, da revista Veja, quando o senador bobão Eduardo Suplicy (PT-SP), crédulo, passou a defender o depoente. O senador Heráclito Fortes (PFL-PI) observou com seu habitual senso de humor: “Heloisa Helena é do Psol e o senador Suplicy é do Pcéu. Ele acredita em milagre!”



Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

