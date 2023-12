Danilo Forte já é apontado para sucessão de Lira; confira a coluna desta segunda (11)

A- A+

“O campo está a deus-dará”

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre o crescente número de invasões do MST

Danilo Forte já é apontado para sucessão de Lira

O trabalho como relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) faz de Danilo Forte (União-CE) o mais provável sucessor do deputado Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara. Não por acaso, Lira o escolheu relator de uma das leis mais importantes e midiáticas do Congresso, que desenha o País do ano seguinte. Experiente, já no terceiro mandato, Forte sempre “mata no peito” missões complicadas, inclusive para beneficiar os próprios parlamentares, tornando-se popular na Câmara.

Ninguém esquece

Em 2015, “pegou o touro à unha” para aprovar o Orçamento Impositivo, livrando parlamentares de vender a alma para liberar emendas.

Execução obrigatória

O Orçamento Impositivo tornou obrigatória a execução das emendas parlamentares, metade delas destinadas à saúde e para bancar o SUS.

Emendas reforçadas

A LDO deve reservar R$50 bilhões para as emendas parlamentares no ano eleitoral de 2024. O clima entre os deputados é de euforia.

Música para políticos

A LDO também deverá prever a manutenção e talvez aumento para os fundos Partidário e Eleitoral, o que soa como música para os políticos.

Crime faz ato em SP em defesa de ‘resolução do STF’

Uma manifestação prevista para esta quarta (13) permite adaptar a célebre sentença de Otávio Mangabeira: “pense num absurdo, no Brasil há precedente”. O ato é convocado em vídeo por figuras lombrosianas, que parecem saídas das páginas policiais ou de galeria de fotos de fichados em delegacias. Dirigem-se “aos mano” e “a famila” e dizem que o ato será “em defesa da resolução do STF” sobre o sistema prisional. Mas nenhum se mostra capaz de explicar o teor da suposta “resolução”.

Preso ‘oprimido’?

No vídeo, figuras suspeitas usam expressões introduzidas nos presídios quando do surgimento do PCC, tipo “tratamento digno, sem opressão”.

Se cercar vira presídio

A polícia estará de olho na manifestação ciente de que, se cercar e gritar “estejam presos”, capaz de recolher muitos procurados pela Justiça.

‘Dama’ inspiradora

O ato é organizado por ONGs de “familiares” de presos, caso da “Dama do Tráfico”, flagrada se reunindo com autoridades do governo Lula

Magricela no STF

Flávio Dino faz o diabo para reciclar a imagem. Só falta ser dado como magro, após bajuladores o citarem como “negro escolhido por Lula para o STF". Na sexta (8), o comuna de carteirinha esteve na CNBB “para um momento de oração”. Tudo devidamente registrado e divulgado, claro.

Cadê o governador?

ACM Neto (União) denuncia que, após quase 18 anos de PT no governo, baianos no interior estão morrendo de fome e de sede por falta de água. “Temos muita propaganda e pouca ação”, diz o ex-prefeito de Salvador.

Hipocrisia no Rio

Chefes da Segurança do Rio de Janeiro, omissos diante dos ataques de bandidos nas ruas, anunciaram caça ao grupo de indignados com os ataques covardes. Já sobre o arrastão que teve até idoso espancado...

Amor rápido

Romero Rodrigues (PB) é o novo líder do Podemos na Câmara dos Deputados. A bancada de 15 parlamentares escolheu o paraibano que, até o mês passado, era filiado ao Partido Social Cristão (PSC).

Vai passar

O deputado Sóstenes Cavalcante, presidente em exercício da Câmara disse considerar a indicação de Flávio Dino ao STF uma “provocação”. “Faz política provocando. Vai ser um Alexandre de Moraes 10x piorado”.

Besteirol sem legenda

Líder de Lula no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) insiste que a Lei de Diretrizes Orçamentárias “respeita o espírito” do Poder Executivo de contingenciamento de recursos em 2024. Mas os gastos só cresceram.



Só ideologia

Para o deputado Marcos Pollon (PL-MS), o decreto sobre o uso das armas por parte da população civil, publicado pelo governo Lula é “absurdo e inexequível”. “O pano de fundo é ideológico”, completou.

Rombo só cresce

Para cumprir a meta (autoimposta) de cortar a zero o déficit nas contas públicas, o governo Lula já vai precisar cortar R$56 bilhões em despesas no ano que vem, aponta a Consultoria de Orçamento da Câmara.



Pensando bem...

...na prática, a última semana do ano na Praça dos Três Poderes já começou.



PODER SEM PUDOR

A Justiça no reino do céu

O ministro Rafhael Barros Monteiro era presidente do STJ e almoçava certa vez em Madri com juízes do Supremo Tribunal do Reino da Espanha, entre eles Afonso Lopes Sena e a brasileira Maria Elisa Berenguer, secretária-geral da Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado. Conversavam sobre o interesse espanhol em casos fora de sua jurisdição (o juiz Baltazar Garzón processou o general e ex-presidente chileno Augusto Pinochet). Bem-humorada, ela perguntou a Lopes Sena: “Vocês também atuam no reino do céu?” O magistrado espanhol respondeu de bate-pronto: “Não, porque no reino do céu só tem pessoa física.”





___

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

www.diariodopoder.com.br

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também

Publicidade Legal - 13 de Dezembro de 2023 - Editais e Balanços