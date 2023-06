Denarium pode ser o 4º governador cassado da história de Roraima; confira a coluna desta segunda (5)

A- A+

“Daqui para frente, o governo tem que andar com suas próprias pernas”

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), após a MP dos ministérios

Denarium pode ser o 4º governador cassado em RR

Antonio Denarium pode se tornar o quarto governador cassado da curta história de Roraima, que teve apenas oito ocupantes do cargo desde que se transformou em Estado. O julgamento começou em 30 de maio e dois desembargadores do TRE-RR já se posicionaram contra Denarium, mas um pedido de vistas suspendeu a decisão, mas o caso pode voltar à pauta em breve. Flamarion Portela, Anchieta Junior e Chico Rodrigues são ex-governadores que, cassados, não concluíram os mandatos.

Crime eleitoral

Em 2022, ano eleitoral, Denarium quintuplicou o número de beneficiados de um programa de transferência de renda, o que tipificado como crime.

O poder sem pudor

Em janeiro do ano passado, o programa social de renda mudou de nome e passou o número de beneficiários de 10 mil para 50 mil pessoas.

Placar de 2x0

O juiz relator Felipe Bouzada Viana, condenou Denarium a multa e opinou por novas eleições. A juíza Joana Sarmento o acompanhou.

É para logo

A presidente do TRE-RR, desembargadora Elaine Bianchi, fixou prazo para a vista: são dez dias, prorrogáveis por mais dez.

Isolada, presidente do PT não participa de decisões

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), foi mesmo escanteada. Sua ausência do processo decisório do governo que ajudou a eleger tem chamado atenção da classe política de Brasília. Entre petistas circula uma história de que a decisão seria da primeira-dama Janja. Gleisi tenta mostrar serviço juntando-se ao baixo clero da esquerda para bater boca com a maioria conservadora da CPI do MST, onde é apenas suplente da comissão que investiga invasões criminosas.

Só nos factoides

Gleisi já não é convidada para as decisões mais banais de governo. Sobra para ela a presença institucional em factoides no Planalto.

Esqueceram de mim

Ela foi ignorada, por exemplo, para a reunião que bateu o martelo de Cristiano Zanin como futuro ministro do Supremo.

Se vira, companheiro

A presidente do PT tampouco foi acionada, nem se ofereceu, para defender o arcabouço fiscal de Fernando Haddad (Fazenda).

Pressão

Chegaram a mais de 510 mil adesões o abaixo-assinado pela instauração da CPI do Abuso de Autoridade do STF e do TSE. A iniciativa é do Partido Novo e tem apoio de 147 dos 171 deputados necessários.

Arrogância machuca

Líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE) admitiu outra dificuldade do governo Lula: os “chás de cadeira” que ministros de Lula aplicam em deputados, submetidos a extenuantes espera em antessalas.

Quem manda?

Apesar de o coordenador Reginaldo Lopes (PT-MG) garantir votação da reforma tributária ainda em junho, o relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) diz que só haverá relatório quando definida a data para o plenário discutir.

Desgoverno

Líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (União-BA) não poupa críticas ao governo Lula. “A insatisfação é geral, todo os líderes reconhecem”. Disse também que a base lulista está “desgovernada”.

Para o arquivo

Nem a Procuradoria-Geral da República viu cabimento na investigação contra Clarissa Tércio (PP-PE) relacionando a deputada federal aos atos de vandalismo de janeiro. A PGR pediu arquivamento do processo.

Naufrágio

Pressionado pela péssima articulação política que quase desmontou a Esplanada de Lula, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tirou o corpo fora: “aqui não tem marinheiro de primeira viagem”.

Parado

Parou na gaveta de Gilmar Mendes (STF) o julgamento que pode enquadrar juízes e membros do Ministério Público no crime de prevaricação. O ministro pediu vista e paralisou o tramite do processo.

Seis por meia dúzia

Para a deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP), a substituição de Ricardo Lewandowski por Cristiano Zanin no STF nada muda na corte. “Lula tirou o ex-advogado do PT e colocou o próprio”, avalia.

Pensando bem...

...governo novo, populismo antigo.

PODER SEM PUDOR

Ave, memória

O então ministro gaúcho Tarso Genro (Educação) era chamado nos meios políticos de sua terra como “peremptório”. Ficava furioso com o apelido, adquirido após declarar “peremptoriamente” que não deixaria a prefeitura de Porto Alegre para concorrer ao governo estadual. Concorreu. E perdeu peremptória e inapelavelmente.

