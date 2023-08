Emendas de ministros ultrapassam R$ 300 milhões; confira a coluna desta terça (8)

A- A+

“Não estamos na Venezuela”

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reage ao ministro Flávio Dino (Justiça)

Emendas de ministros ultrapassam R$ 300 milhões

As emendas de parlamentares que foram alçados ao posto de ministro de Estado no governo Lula já movimentaram mais de R$300 milhões este ano. O montante é referente ao valor que está empenhado, ou seja, já está garantido no orçamento. O valor que foi efetivamente pago é superior a R$84 milhões (28% do total). O levantamento foi realizado pelo Diário do Poder com base em dados do Portal da Transparência.

Conta gorda

Considerando os quase-ministros André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Rep-PE), o total iria a R$ 365 milhões empenhados, 30% pagos.

Peso

Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), senador por Mato Grosso, tem o maior valor de emendas de ministros empenhadas: R$57 milhões.

Prata

O pagamento de emendas residuais de 2022 dá a Simone Tebet (Planejamento) a prata em valores empenhados: R$34,7 milhões.

Privilégios de ministro

Ministros do Turismo do União Brasil, Daniela Carneiro (RJ) teve R$21,1 milhões em emendas; Celso Sabino (PA), R$16,4 milhões.

CPI ouve testemunho de ex-integrantes do MST

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados que investiga as invasões do MST marcou para esta terça-feira (8) depoimentos que devem dar conta de como o movimento dos sem-terra se utiliza dos próprios membros de forma criminosa. Segundo o deputado Gustavo Gayer (PL-GO), um dos autores do pedido de oitiva, serão testemunhos “de quem vive na pele a barbaridade, a perversidade e a brutalidade que são cometidas por esse grupo criminoso e terrorista”.

Terrorismo

“Graças à CPI do MST, finalmente o povo brasileiro terá a oportunidade de conhecer [os crimes do MST]”, elogia o deputado federal.

Testemunho original

Cinco ex-integrantes do movimento e assentados vão testemunhar sobre “possíveis abusos e crimes” cometidos pelo MST.

Reação lulista

Mesmo antes do depoimento na CPI, as testemunhas e convocados já sofrem ataques nas redes sociais.

PL da Censura

Na reunião desta terça (8), líderes da Câmara dos Deputados discutem o Projeto da Censura, PL 2630, chamado por lulistas de “projeto das fakes news”. A matéria, ou parte dela, pode ser votada já nesta quarta-feira (9).

Falta disposição

O jurista Ives Gandra avalia que o Senado é a única instituição capaz de frear a interferência do STF em outros Poderes, mas que ainda não está certo sobre a “real disposição”, disse ele ao site Diário do Poder.

Solução Nordeste

Repercutiu a criação da frente Sul-Sudeste para “enfrentar” o Consórcio Nordeste. Raquel Lyra (PSDB), governadora de Pernambuco, rechaça o clima separatista e diz que a região nordestina “é parte da solução”.

Frente pró-Nunes

Caminha para o entendimento o apoio do campo conservador pela reeleição de Ricardo Nunes (MDB) à prefeitura de São Paulo. Nesta segunda (7), Nunes esteve com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Fora do ar

Clientes do Itaú não conseguiram acessar suas contas nesta segunda-feira (7). Logo no início da manhã estava fora do ar na internet, aplicativo etc. O banco atribuiu o problema a “instabilidade” e não deu explicações.

Chanceler sombra

Enquanto o chanceler de enfeite Mauro Vieira se ocupa com agendas domésticas, Lula destacou o assessor Celso Amorim, responsável de fato pela política internacional, para agenda em Cuba semana que vem.

Atraso de esquerda

Para o senador Sergio Moro (União-PR), o ucraniano Volodymyr Zelensky diz a verdade: “populismo da esquerda e o antiamericanismo tornaram Lula um aliado mundial” do presidente russo Vladimir Putin.

Verdade verdadeira

O afã por números catastróficos pode acabar mal para o governo petista: Após avaliação da transição, eram “3 mil obras paradas na educação”. Após a posse, 3,5 mil. Depois, 3,6 mil. Lula ontem falou em 4 mil.

Pensando bem...

...se não é incompetência, é má-fé.

PODER SEM PUDOR

O homem dos bigodes

Derrotado na disputa pelo governo do Ceará, em 1990, o ex-ministro Paulo Lustosa resolveu percorrer o Estado agradecendo os votos dos eleitores. Nos cafundós, pelas 3h da madrugada, muito cansado, pediu abrigo na casa de um agricultor. O homem, sonolento, atendeu Lustosa com simpatia, sem saber com quem estava falando. O político não perderia a chance: “Diga-me, moço, em quem vocês votaram para governador?”. “Mulher!”, gritou o homem para dentro de casa “em quem a gente votou?”. “Foi naquele moço de bigode, o Lustosa!”. O ex-candidato cofiou os bigodes e se apresentou: “Eu sou o Lustosa e andei a noite inteira para vir aqui agradecer a vocês...”.





Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

