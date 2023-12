Farra nas asas da FAB já soma 1.883 voos de jatinho; confira a coluna desta segunda (4)

A- A+

“No governo PT, não importa a lei, a moral ou o bom senso”

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre revogação da Lei das Estatais

Farra nas asas da FAB já soma 1.883 voos de jatinho

Ministros de Lula e os atuais presidentes do Senado, Câmara e do Supremo Tribunal Federal (STF), além dos comandantes das Forças Armadas, realizaram até novembro 1.883 voos nos jatinhos do Grupo de Transporte Especial da Força Aérea Brasileira (FAB). O total nem leva em consideração os voos de Lula a bordo ao menos de três jatos e do vice Geraldo Alckmin, que também tem jatinho da FAB à disposição.

Realidade mais cara

O total de quase 2 mil voos de jatinhos tampouco considera a verdadeira migração da comitiva de 400 pessoas à COP28 em Dubai, esta semana.

Uma saudade

Indicado de Lula para o STF, Flávio Dino vai sentir falta de ao menos um luxo no Ministério da Justiça: realizou 93 voos

Micro-alado

Como ministro da Micro e Pequena Empresa, Márcio França não teve reunião com Lula, mas já fez ao menos dois voos nos jatinhos da FAB.

Verde tóxico

Marina Silva, ‘representante’ do Meio Ambiente, requisitou jatinhos, o meio de transporte mais poluente do planeta, 24 vezes este ano.

J&F cria ‘venda de terras’ para não entregar Eldorado

Derrotada em todas as manobras judiciais e arbitrais para não entregar o controle da Eldorado Celulose, vendida à Paper Excellence, a J&F dos irmãos Joesley e Wesley Batista inventaram outro pretexto para seguir o deboche: protocolaram diversos pedidos, até no Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender e até “anular” a venda da empresa situada em Três Lagoas (MS) alegando que a lei proíbe estrangeiros de comprar terras. O detalhe é que a Paper não quer e nem precisa comprar terras.

Disputa bilionária

O controle da Eldorado é centro de uma disputa bilionária que se arrasta há cinco anos entre a Paper Excellence e a J&F.

Objetivo é melar

Antes de apelar talvez a um tribunal desportivo, cinco anos depois, a J&F alega falsa “venda de terras a estrangeiro” para tentar melar o negócio.

Sem aceitar derrota

As ações da J&F tiveram início após o Tribunal de Justiça de São Paulo determinar a transferência do comando da Eldorado para a Paper.

Camaleão racial

A imprensa ativista já enquadrou Flávio Dino como “ministro negro”, para reduzir as críticas a Lula por não cumprir uma espécie de cota racial no STF. Nega da declaração do próprio Dino à Justiça Eleitoral. Em 2022 e 2018, Dino foi “pardo”. Em 2014, a declaração de cor foi “branca”.

Gilson censurado

A Comissão de Ética Pública da Presidência puniu Gilson Machado com “censura ética” por chamar Lula de “cabra safado, ex-presidiário e cachaceiro”. A pena pouco muda na vida de Gilson e dura três anos.

Lacração evolui

Em 1º de dezembro de 2010, Dia Contra a Aids, Lula lançou campanha contra o HIV, com direito a cerimônia oficial, e recebeu homenagem de ONG. Treze anos depois, a data foi marcada por um repost no ‘X’.

Tiro longo

O deputado Ricardo Salles (PL-SP) disse que se articula com o clã Bolsonaro e políticos conservadores em São Paulo para se opor à reeleição de Ricardo Nunes (PSD), em 2024.

Casa distante

Ocupante da Casa Civil, uma espécie de “chefe de gabinete do governo”, Rui Costa é o 18º ministro no ranking de reuniões com parlamentares, no governo Lula. Não chega nem à metade do 3º colocado, o ministro da Educação, que realizou 369 reuniões com deputados e senadores.

Covardia venezuelana

Números mostram a disparidade militar entre a Venezuela e a Guiana. Só de efetivo, são 123 mil para a ditadura de Nicolás Maduro, amigão de Lula que quer invadir o vizinho, contra 3,4 mil homens da Guiana.

Leve aumento

Na sexta-feira (1º), a Suíça anunciou com pompa que congelou US$ 8,8 (R$ 43,3) bilhões em bens de cidadãos russos, seguindo as sanções determinadas pela União Europeia. Mas o total em 2022 era US$ 8,4 bi.

Foi e não voltou

Acompanhamento Real Clear Politics, que mantém a média de pesquisas eleitorais e de avaliação nos EUA, aponta que a rejeição a Joe Biden superou a aprovação em 2021 e, de lá para cá, a diferença só cresceu.

Pensando bem...

...Lula já definiu sua meta para 2024: bater o próprio recorde de viagens internacionais.

PODER SEM PUDOR

De política e virgindade

O baiano Geddel Vieira Lima (MDB) e ex-ministro do governo Lula, ganhou fama de exímio frasista. Certa vez reuniu a bancada federal da Bahia, na Câmara, logo após a sua posse como ministro e de o presidente Lula propor ao então presidente americano George W. Bush a busca do “ponto G”. Quando quis explicar por que “evoluiu” para uma aliança com Lula, Geddel tascou: “Em tempo de citações eróticas, devo dizer que aos 18 anos eu definia o caráter da mulher pela virgindade; aos 48, considero isso uma besteira.”



Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

