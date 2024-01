Gabinetes de deputados custaram R$ 1,2 bilhão; confira a coluna desta sexta (5)

A- A+

“Pode atrapalhar porque a esquerda gosta de defender bandido”

Deputado Bibo Nunes (PL-RS), após seu projeto contra ‘saidinhas’ da cadeia receber Lindbergh Farias (PT-RJ) como relator

Gabinetes de deputados custaram R$ 1,2 bilhão

Deputados federais conseguiram gastar, em 2023, mais de R$ 1,2 bilhão para sustentar apenas seus gabinetes. Foram mais de R$ 207,4 milhões apenas com a cota de exercício da atividade parlamentar, o “cotão”. Além disso, cada parlamentar recebeu R$ 41 mil por mês de salário (R$ 275 milhões para os 513 deputados), e R$ 118 mil com a “verba de gabinete” (R$ 727 milhões), que paga os salários dos contratados sem concurso.

Conta alta

O “cotão”, que aceita quase qualquer despesa; do pão de queijo a assessoria jurídica. A verba de gabinete paga salário de até R$16 mil.

Propaganda milionária

A maior despesa bancada com o cotão foi a “divulgação da atividade parlamentar”: R$ 78 milhões. É a propaganda sobre os mandatos.

Campeões

O campeão de gastos com o cotão ano passado foi Vinícius Gurgel (PL-AP) com R$562 mil, seguido por Silvia Cristina (PL-RO), R$546 mil.

Petista cara

No PT, Maria do Rosário (RS) foi a deputada que mais torrou o cotão: R$ 526 mil. Com salários e verba de gabinete, R$ 2,5 milhões no total.

Diplomacia Cara-de-Pau passa pano só no Hamas

O repúdio brasileiro “a todo e qualquer tipo de terrorismo” agora é seletivo, após Lula 3 impor ao Itamaraty a Diplomacia Cara-de-Pau, em que prevalece o oportunismo medroso. Não teve a dignidade de condenar o terrorismo do Hamas em Israel, mesmo com brasileiros entre os 1.300 assassinados covardemente no ataque, mas, rápido como um raio, condenou o terrorismo que matou cem iranianos em Kerman, no Irã.

Pragmatismo fez escola

Mesmo no regime militar, a diplomacia inspirou respeito, mantendo intacta a dignidade, afastando a ideologia e priorizando o pragmatismo.

Profissionalismo

O Brasil da ‘ditadura de direita’ foi o primeiro país a reconhecer regimes esquerdistas de Angola, Moçambique, El Salvador Nicarágua etc.

Triste decadência

O decorativo Mauro Vieira, coitado, é só um pau mandado de Celso Amorim, “revolucionário” que serviu com à ditadura denodo comovente.

Depende da intenção

Qualquer evento de “comemoração” no 8 de janeiro será considerado crime, segundo o ministro Alexandre de Moraes afirmou à revista Veja. Mas o evento de Lula do qual ministro do STF participará, esse pode.

Governadores longe

O evento “anti-8 de janeiro” promovido por Lula, PT e cia. não contará com a presença de ao menos seis governadores. Tarcísio de Freitas (SP) e Eduardo Leite (RS), de férias, além de Romeu Zema (MG), Ratinho Jr. (PR), Cláudio Castro (RJ), Jorginho Mello (SC), e Ronaldo Caiado (GO).

Matemágica

As metas das contas do governo federal serão consideradas “cumpridas” se houver déficit (ou superávit) de R$ 28,75 bilhões, igual a 0,25% do PIB. Segundo o Orçamento já sancionado por Lula, isso é “déficit zero”.

Firme e forte

Presidente do PP, o senador Ciro Nogueira (PI) voltou a afirmar o bom relacionamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): “Minha relação com o Bolsonaro é como se fosse um casamento. Em um casamento você discorda. Mas nunca vai acontecer o divórcio”.

Estranho negócio

O vereador paulistano Rubinho Nunes (União) propôs CPI para investigar o que chama de “máfia da miséria” na Cracolândia. “Tem ONG entregando seringa e cachimbo para vagabundo se drogar”. E lucrando.

Surpresa

Viralizou vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro cortando o cabelo ao ar livre no bairro do Cortume, em Porto de Pedras, pequeno município de Alagoas à beira-mar, com uma população de cerca de 11 mil.

Sem time

O governo Lula conseguiu articular a aprovação de quatro emendas à Constituição ano passado. É o menor número de PECs aprovadas no Congresso desde 2020, quando só três passaram pelos parlamentares.

Altos e baixos

O senador Cid Gomes (CE), que deixou o PDT após briga com o irmão Ciro Gomes, tem data marcada para se filiar ao PSB do vice Geraldo Alckmin: dia 4/2. Mas derreteu os planos de federação dos dois partidos.

Pensando bem...

...criminalizar datas é costume de meados do século passado.

PODER SEM PUDOR

Zona excelente

Disputando o governo do Paraná com Jayme Lerner, em 1994, Álvaro Dias resolveu apresentar algumas propostas que considerava inovadoras, como a criação de certas “zonas de excelência industriais”. Dias chegou em Realeza e, claro, prometeu a plenos pulmões, em discurso, que levaria ao município uma “zona de excelência”. O prefeito o interrompeu, preocupado: “O senhor explique melhor essa história porque vai ter gente achando que “zona de excelência” é bordel com cama redonda e espelho no teto...”.



Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

