GLO midiática não apreendeu armas em aeroportos; confira a coluna desta sexta (8)

“Assim como seu chefe, conta mentiras e se mostra um santo”

Flávio Bolsonaro (PL-SP) sobre repentinas mudanças de Flávio Dino, indicado ao STF

GLO midiática não apreendeu armas em aeroportos

Números de apreensões de armas de fogo realizadas pela Polícia Federal em aeroportos colocam em xeque o decreto de Lula de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para lacrar sobre “combate à criminalidade”, gerando expectativa de apreensão de armas que há anos entram no País ilegalmente. A PF apreendeu só três armas, e antes da GLO, nos aeroportos sob intervenção no Rio de Janeiro e São Paulo. O Pará é o líder de apreensões em aeroporto (7), é governado por aliados do PT.

Na base da lei

A coluna obteve os dados via Lei de Acesso à Informação. A PF lembra que, para tráfico internacional, bandidos preferem fronteira terrestre.

Para inglês ver

A GLO envia forças federais e militares para Estados com criminalidade fora de controle. GLO em aeroporto, área federal, chove no molhado.

Quase nada

Rio de Janeiro empatou com Bahia, onde reina a criminalidade, e o Rio Grande do Sul: somente três armas apreendidas.

O pódio é outro

Foram apreendidas cinco armas de fogo em Mato Grosso do Sul e Rondônia e outras seis no Mato Grosso.

EUA realizam exercícios perto da Guiana há meses

O Comando Militar do Sul dos Estados Unidos realizou nesta quinta (7) novos exercícios militares “de rotina” na Guiana, após o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciar que irá “anexar” mais de 60% do território do país vizinho. Isso reforça o temor de envolvimento direto dos EUA para proteger a Guiana e os interesses da Exxon-Mobil, diante da iminente invasão venezuelana. A Exxon foi responsável pela descoberta de reservas petrolíferas de 11 bilhões de barris de petróleo na Guiana.

Exercícios com o Brasil

As forças americanas estão na região há meses, e em novembro promoveu exercícios táticos e operacionais com o Exército... do Brasil.

Por acaso

O Southern Vanguard envolveu cerca de 1,5 mil militares americanos e brasileiros no Amapá, nas primeiras semanas do mês passado.

‘De rotina’

A operação desta quinta-feira serviu para “conduzir operações de voo”, segundo a embaixada dos EUA na Guiana. “De rotina”, garantiu.

Perdeu, mané

Kim Kataguiri (União-SP) dá a letra aos vândalos que tumultuaram sessão sobre privatização da Sabesp, “apesar do líder de vocês falar que a democracia é relativa, ela não é. Aprendam a perder!”, diz o deputado.

Justiça cega

Segue o silêncio constrangedor, inclusive no STF, sobre a cobrança das redes sociais de tratamento isonômico aos “terroristas” que depredaram a Alesp, tentando impedir na marra a privatização da Sabesp.

A enfermidade de Lula

Apesar de não ser médico, Ciro Nogueira (PP-PI) diagnosticou Lula com epicondilite, ao noticiar queda da desigualdade durante governo de Jair Bolsonaro. A doença é a popular “dor de cotovelo”, explicou o senador.

Prisão esportiva

O criminoso que surrou um idoso em Copacabana tem nove registros por assalto, furto e tráfico, além de ter sido preso duas vezes. Está no mundo do crime desde a adolescência. “O Brasil é o país da prisão esportiva: a polícia prende, o Judiciário solta”, refletiu o deputado Luiz Lima (PL-RJ).

Pena mais dura

A Câmara dos Deputados aprovou endurecimento na pena para estupros em carros de transporte de aplicativo e táxis. O projeto, de autoria do deputado Amom Mandel (Cidadania-AM), segue para o Senado.

Explica aí

O ministro decorativo Mauro Vieira (Relações Exteriores), que nada apita sobre o assunto, terá de explicar na Câmara possível uso de território brasileiro por militares a serviço do ditador Nicolás Maduro para assaltar a Guiana. O requerimento é do deputado Gustavo Gayer (PL-GO).

Chá de cadeira

O estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) disse que o motivo do chá de cadeira de quatro horas para falar com Tarcísio de Freitas era pedir um plebiscito sobre a venda da Sabesp. Nem foi recebido pelo governador.

Sempre propaganda

O lutador de MMA Connor McGregor, de 35 anos, tem se assanhado para concorrer à presidência da Irlanda, após onda de protestos, críticas ao atual governo etc. Mas quem manda no país é o primeiro-ministro.

Pensando bem...

...também existe milícia de esquerda.

PODER SEM PUDOR

Só fazendo milagre

Quando o Brasil já discute a reforma tributária, o presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo, Joseph Couri, lembra o exemplo de Jesus Cristo, que mandou pegar um peixe e retirar de sua boca uma moeda de ouro, para pagar os tributos ao coletor de impostos de Jerusalém: “Se, naquela época, com a carga tributária e a burocracia infinitamente menores, Jesus Cristo teve de fazer milagre para pagar impostos, imagina os pobres mortais de hoje em dia, com a carga a quase 40% do PIB!”



Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

