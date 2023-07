A- A+

Hotel do Foro SP é de preso com pornografia infantil; confira a coluna desta quinta (29)

"O que espero é um julgamento justo”

Ministro André Mendonça (STF), que vê preconceito no voto do relator do caso no TSE





Hotel do Foro SP é de preso com pornografia infantil

O palco do 26º Encontro do Foro de São Paulo é de um consumidor confesso de pornografia infantil. Em 2022, Gianmarco Marchetti, dono do Hotel San Marco, em Brasília, palco do evento, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal com fotos e vídeos de menores de idade armazenados em casa, uma mansão no Lago Sul, região de classe média alta do DF. À época da prisão, Marchetti chegou a dizer que fazia download do conteúdo há cerca de 4 anos e seria para “deleite pessoal”.

Lula presente

A abertura do Foro de São Paulo, nesta quinta (29) no hotel do acusado de pornografia infantil, terá o presidente Lula (PT) como grande estrela.

Só quinquilharia

Na coluna dorsal da reunião estão ideias anacrônicas, como ataques aos Estados Unidos, segundo maior parceiro comercial brasileiro.

Querem o controle

Ideia obsessiva da esquerda latino-americana avessa à democracia, o controle da mídia está na diretriz central do convescote do atraso.

Vanguarda do atraso

Com blábláblá cheio de ódio, o documento do Foro é uma viagem ao atraso, com 43 ataques ao “imperialismo” e sete às “redes sociais”.

PT já descarta a promessa de Lula apoiar Boulos

O PT se mexe para disputar as eleições de 2022 em São Paulo, que manifesta aversão histórica à esquerda. A pretensão petista, liderada por Jilmar Tato, que exige o posto de candidato, é interpretada como aviso de que o partido não reconhece a promessa de Lula apoiar Guilherme Boulos (Psol) em retribuição à sua desistência de disputar o governo de São Paulo, em 2022, na tentativa inútil de fortalecer Fernando Haddad. A jogada deu em nada: Tarcísio Freitas (Republicanos) venceu com folga.

Aliados sempre rifados

Em 2022, obrigado a desistir de disputar o governo, Márcio França (PSB) foi humilhado nas urnas por um novato, o astronauta Marcos Pontes.

O eleitor nº 1 do PT

A alegação do PT para fragilizar Boulos é que terá chance na disputa quem for apoiado por Lula, cuja preferência será sempre por petistas.

Frente ampla demais

A chapa de São Paulo deve ainda passar por discussões com PCdoB e PV e outro “puxadinho” do PT, o Rede, que está federado ao Psol.

Rui Costa será convocado

Está marcada para a próxima terça, dia 1º, a votação na CPI do MST da convocação do ministro Rui Costa (Casa Civil) para depor. Outro a ser convocado é o general Gonçalves Dias, única autoridade flagrada em vídeo em atitude de omissão, com a sede do governo sob ataque.

Todos amam odiar

As manifestações de ódio, reiteradas em cada palavra no julgamento e no noticiário, mostram que o novo presidente está empossado há seis meses, mas os vencedores seguem morrendo de medo de Bolsonaro.

Traço na audiência

Lula ainda apanha para ter audiência nas redes sociais, dominada pela direita. No canal do Planalto no Youtube, o último episódio do “Conversa com o Presidente” tem ralos 35 comentários e 723 visualizações.

CEO é fichinha

Gastos com viagens dos executivos chefes das 500 maiores empresas dos EUA aumentaram para R$200 milhões apenas em 2022; R$400 mil cada, em média. Longe dos R$25 milhões de certo presidente brazuca.

Saudades

Ex-ministro e deputado, Osmar Terra avaliou o “programa de carros” do governo Lula (PT): “Aumentarem impostos para financiar o desconto e não evitaram a paralisia e o desemprego... saudades do Paulo Guedes”.

O mundo capota

Voltou a circular nas redes matéria da TV Justiça de outubro de 2017 sobre os esforços do Tribunal Superior Eleitoral para entregar o novo modelo da urna eletrônica, com “duas mil novas peças” e impressora para o voto, como mandava a então nova legislação eleitoral.

Anistia

A Câmara prepara ofensiva para manter a elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Sanderson (PL-RS) deve apresentar nesta quinta (29) projeto para anistiar casos de ilícitos eleitorais civis.

Brasília cresce

Brasília subiu uma posição no ranking de cidades mais populosas do Brasil, com 2.817.068 habitantes. Superou Salvador (2.418.005). No topo estão São Paulo (11.451.245) e Rio de Janeiro (6.211.423).

Pensando bem...

...só mesmo em republiqueta sob processo de “venezualização” admite-se o Estado agindo para calar e fechar veículos de imprensa.



PODER SEM PUDOR

O papagaio de Fruet

O saudoso deputado Maurício Fruet (PR) pregava peças em colegas. Certa vez, ele ganhou um papagaio quando um assessor informava da visita de um deputado amigo. Fruet instruiu e escondeu o assessor embaixo da mesa. “Ele fala?”, interessou-se o visitante, ao ser apresentado ao papagaio. “Claro!”, respondeu Fruet. “Só precisa ficar um pouco longe dele...” Fizeram duas ou três perguntas e o papagaio, claro, “respondia” na voz alterada do assessor escondido. O amigo foi embora, impressionado. Mas logo retornou, quando Fruet ainda dobrava as gargalhadas, trazendo outros dois deputados para ouvir aquele fenômeno. Fruet botou os três pra correr: “Vocês estão loucos? É uma ave delicada! Com essa multidão dentro da sala ela fica nervosa e pode até morrer. Saiam já daqui!”











Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

www.diariodopoder.com.br



