Ladrões da Lava Jato agora buscam ‘reparação’; Confira a coluna desta quinta (7)

“A democracia é, por excelência, o regime do poder visível”

Ministro aposentado Celso de Mello divergindo da tal “votação secreta” no STF

Ladrões da Lava Jato agora buscam ‘reparação’

Para usar expressão do ministro do STF Dias Toffoli, a autêntica armação já está em curso entre advogados de ladrões confessos da Lava Jato. Criminalista famoso por defender esses “anjos injustiçados” confirmou à coluna a preparação de uma avalanche de ações de indenização por “dano moral”, após decisão de Toffoli de anular confissões, provas e até delações para livrar Lula. Também estão em curso pedidos para devolver os R$ 6 bilhões ressarcidos pelos réus para tentar atenuar suas penas.

Armação judicial?

Toffoli provocou saia justa em tribunais como TRF-4 e STJ, que confirmaram e aumentaram penas impostas pelo então juiz Sérgio Moro.

Vai para o lixo?

Após a morte de Teori Zavascki, a ministra Cármen Lúcia, que não é dada a armações, homologou 77 delações de dirigentes da Odebrecht.

Ora, o impedimento

Apesar de ter sido ministro de Lula e advogado do PT, Dias Toffoli se sentiu à vontade para anular o processo que condenou o ex-chefe.

Acordo rasgado

Joesley e Wesley Batista saíram na frente: já conseguiram até reduzir de R$ 10 bilhões para R$ 3,5 bilhões a multa fixada em acordo de leniência.

Bolsonaristas lotam bancos de sangue neste Dia 7

Involuntariamente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criou um grave “problema” para bancos de sangue de todo o País, ao gravar um vídeo apelando a partidários do ex-presidente para doarem sangue, neste Sete de Setembro, em vez de assistirem a desfiles cívico-militares. Só o Hemocentro de Brasília registrou 12 mil pedidos de agendamento de doação, extrapolando em muito sua capacidade de atendimento.

Celina interveio

A pedido do governador Ibaneis, a vice-governadora Celina Leão (PP) ligou para Flávio Bolsonaro e pediu sua ajuda.

Reorganizou geral

Em novo apelo por vídeo, o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro ajudou os bancos de sangue a organizar a oferta de doadores.

Contra fake news

O apelo de Flávio Bolsonaro foi uma resposta às fake news que difundem o temor de “protestos violentos” no Dia da Independência.

Peso na assinatura

O processo acolhido pelo ministro Dias Toffoli (STF) que anulou provas obtidas pela Lava Jato contra o presidente Lula, é assinado por Valeska Teixeira Zanin Martins, mulher do ministro do STF Cristiano Zanin.

Que tragédia?

Como ocorre em seus governos, Lula ignorou outra tragédia. Nem mesmo a morte de 36 brasileiros no Sul fez o presidente pegar o avião para levar conforto às famílias e assegurar recursos. Que vergonha.

Insensibilidade

Em janeiro de 2010, Lula não arredou pé da praia, na Bahia, posando com isopor de bebidas na cabeça, enquanto morriam pessoas em enchentes e deslizamentos, no Estado do Rio. Um balanço realizado dois meses depois apontou a morte de 320 pessoas. Lula não deu as caras.

‘Gripe’ conveniente

Lula deslocou os despachos desta quarta (6) do Planalto para o Alvorada, alegando suposta gripe, já apelidada de “enchente no Sul”. Sua assessoria diz que viagem à Índia está mantida, claro.

Ele gosta é de viajar

Mantido o embarque para Índia, Lula fará a 21ª viagem internacional no primeiro ano de governo. Desbancou antigo terceiro colocado, Fernando Henrique Cardoso, com 19 viagens. O 1º e 2º lugar já eram de Lula.

Rachadura

Com 49 deputados na bancada, o Progressistas (ex-PP) “não vai fechar questão com o governo”, afirmou Evair Melo (PP-ES) à coluna. “Haverá orientação partidária sobre os votos, mas não haverá imposição”, disse.

Cortar na carne

Para Vivien Suruagy, da Feninfra, aumentar impostos não é solução para zerar o déficit, mas sim conter gastos do governo. O setor de call centers e infraestrutura de telecomunicações gera 2,5 milhões de empregos.



Menos brasileiros

Segundo o IBGE, até 2030, o Brasil terá 1,72 filho por mãe. Os números projetam uma diminuição populacional que passará de 233,234 milhões brasileiros em 2047 para 228,286 milhões de pessoas em 2060.



Pensando bem...

...Pôncio Pilatos para ministro do STF.

PODER SEM PUDOR

Cabeça achatou

Baixinho, atarracado e quase sem pescoço, o marechal cearense Humberto de Alencar Castello Branco era bem-humorado e certa vez reagiu assim à pilha de processos levada a ele pelos ministros Octávio Bulhões e Roberto Campos: “Os senhores sabem por que eu tenho cabeça chata? É de tanto os senhores baterem nela e me pedirem: ‘Assina logo isso aí, presidente’...”



___

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

