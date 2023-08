Louco para aderir, partido deseja assumir Esportes; confira a coluna desta quinta-feira (24)

A- A+

“Se querem CPMI para discutir joias, façam outra”

Deputado Arthur Maia (PP-BA) frustrando um pouco a caçada a Jair Bolsonaro

Louco para aderir, partido deseja assumir Esportes

A minirreforma ministerial que Lula deve promover quando retornar do tour que faz pela África ainda desagrada o Republicanos, que está com um pé no governo. A sigla quer levar a pasta do Esporte, hoje ocupada pela ministra Ana Moser, que não tem um voto sequer no Congresso. Para o partido, apesar do orçamento mixuruca, o ministério tem capilaridade e serve como vitrine para os projetos da igreja que tem ligação com o Republicanos. São ações sociais voltadas ao esporte.

Capitação

A igreja tenta atrair os jovens oferecendo modalidades como futebol, futsal, voleibol, jiu-jitsu, muay thai, capoeira e taekwondo.

Quero não

No rascunho da nova Esplanada, Lula até insinuou criar a pasta da Micro e Pequenas empresas e empurrar no Republicanos, que rejeitou.

Consolação

Portos e Aeroportos, hoje com o PSB, foi a alternativa para substituir Esportes. Agrada por desenrolar a privatização do Porto de Santos (SP).

Independência

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, não assume que a sigla vai compor a base de Lula. Diz que segue independente.

Lira sabe que aderindo a Lula perderá poder político

O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (AL), tem sido advertido por aliados experientes como o senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, seu partido, de que perderá influência e poder caso permita que a adesão coletiva de parlamentares ao governo Lula, em troca de cargos sem significado político. Com os partidos de centro na coleira, Lula não precisaria mais recorrer a Lira para aprovar matérias do seu interesse.

Porteira fechada

Lula tem assediado Lira e líderes do centrão oferecendo-lhes favores e cargos que, a rigor, só interessam no caso de “porteira fechada”.

Só o escolhido

Oferecendo apenas o cargo de ministro e mais meia dúzia de posições, apenas o escolhido para chefiar a pasta seria beneficiado com a adesão.

Gazua virtual

Com fundão partidário e eleitoral, liberação impositiva de emendas etc, a turma já tem acesso livre a dinheiro público sem o risco de PF na porta.

Zagueira-zagueira

A ex-primeira-dama Michelle virou conselheira de Jair Bolsonaro contra “alpinistas” que buscam promoção às custas da família: “Eu sinto a energia dessas pessoas e aviso”. Garante que o marido a ouve mais.

Xô, imposto!

Ex-ministro da Economia Paulo Guedes ainda dispara contra a volta do imposto sindical: “se os sindicatos brasileiros funcionassem, não teriam sido esvaziados pelos trabalhadores que supostamente representam”.

É só comparar

O relator da CPI do MST, Ricardo Salles (PL-SP), fez breve comparativo sobre assentados: 8 anos de Lula foram 11 mil títulos definitivos, 4 anos de Bolsonaro foram 84 mil títulos definitivos. Proporção de 15 para 1.

Ressaca

À coluna, o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) criticou a Câmara, suscetível a negociatas com o governo. Prevê que a consequência da aprovação do Marco Fiscal será o aumento de gastos e de impostos.

Quem manda

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou que será Bolsonaro quem vai definir as alianças da sigla em São Paulo. Destacou que foi o ex-presidente quem acertou no nome do governador e de um senador.

Pix de muletas

O Federal Reserve (Fed), banco central dos EUA, copiou mal o pix. Para fazer um “FedNow” é preciso ser antes aceito em uma "conta mestra" de 12 bancos regionais. Isso deixa muita gente sem acesso ao serviço.

Sonho de ditadores

A expansão dos BRICS é execrada até entre aliados de Lula, que veem possibilidade de benefício a ditaduras. “Dos possíveis países candidatos ao BRICS apenas a Argentina pode ser considerada uma democracia”, avalia Eduardo Leite (PV), ex-candidato à presidência da República.

Chope sem imposto

Porto Alegre mostrará na prática, domingo (27), o quanto a mão boba do governo tira do cidadão na mesa de bar: será o dia de “Chope sem Imposto”. Uma mobilização de entidades liberais como Instituto Atlantos.

Pensando bem...

Esconder relógio de R$80 mil foi mole para Lula 2; difícil foi arrumar lugar para o tesouro de presentes e peças do acervo levado do Alvorada em 11 caminhões de mudança.

PODER SEM PUDOR

Morando na filosofia

Reza o folclore que ao assumir o poder, em 1964, o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco encomendou ao romancista baiano Adonias Filho “uma filosofia para a revolução” de março de 1964, porque, para ele, “não há revolução sem filosofia”. O escritor encerrou a conversa com uma lição: “O senhor está enganado. Revolução já tem filosofia há mais de dois mil anos. Ela se chama democracia.”

_

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

