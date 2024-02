Lula apela a Haia, cuja sua existência disse ignorar; confira a coluna desta quarta (21)

A- A+

Pedem desculpa? Não! Dobram a aposta”

Líder da oposição, Carlos Jordy, reage à acusação do Brasil contra Israel no tribunal de Haia

Lula apela a Haia, cuja sua existência disse ignorar

Lula (PT) tem demonstrado nada saber sobre Gaza ou invasão russa à Ucrânia, entre outros vexames, e alega ignorância quando lhe convém. Agora persona non grata em Israel, ele decidiu ingressar com queixa contra aquele país no Tribunal Internacional de Haia, que ele disse não saber que existia. Em setembro de 2023, ele descartou a prisão de Vladimir Putin, ao ser lembrado da obrigação do Brasil de cumprir o mandado da Corte, caso o russo viesse à reunião do G20, no Rio.

Só com ditadura

Lula ignora que não seria dele a decisão de prender Putin, a menos que dê golpe e vire ditador. “Nem sabia da existência”, disse sobre a Corte.

Acordo no lixo

Além de mentira de “nunca ter ouvido falar” na Corte Internacional, Lula ainda disse “não entender” por que o Brasil é signatário de Haia.

Perdido na lorota

Optando por virar pária, na contramão da guerra ao terrorismo, ele agora reconhece a existência da Corte de Haia, mas só para fustigar Israel.

Ignorância de ocasião

Antes do constrangedor tour pela África, Lula havia esquecido o discurso da ignorância para apoiar ação da África do Sul contra Israel... em Haia.

Apoio pelo impeachment de Lula dispara em 2 dias

A desastrosa declaração de Lula (PT), que comparou a Adolf Hitler o direito de defesa de Israel, vítima de ataque dos terroristas do Hamas, fez disparar o apoio ao pedido de impeachment contra o presidente, na Câmara dos Deputados. Na manhã de segunda (19), a oposição já havia reunido 78 assinaturas pela cassação do mandato do petista. Mas, nesta terça (20), o total de assinaturas já havia saltado para 122 deputados de vários partidos, que lançaram a iniciativa durante evento no Salão Verde.

Muitas linhas vermelhas

“Lula violou três aspectos das relações internacionais que seriam intransponíveis”, explicou a deputada Bia Kicis (PL-DF).

O maior da História

Carla Zambelli (PL-SP) lembrou que o impeachment com o maior número de assinaturas teve 124. “Será o maior da História do Parlamento”, disse.

Show de horrores

A acusação contra Lula é de crime de responsabilidade pela “aberração” da fala de Lula, segundo classificou o senador Eduardo Girão (Novo-CE).

Lula, o negacionista

O governo de Israel chamou Lula de Negacionista do Holocausto, mas a imprensa brasileira, muito boazinha com petistas que odeiam judeus, traduziu a expressão para “negador”. Negacionista só rima com direitista.

A vida como ela é

O senador Randolfe Rodrigues (AP), de assombroso sucesso em demandas contra Bolsonaro, deslocou sua mulher, que já estava no STF, para o gabinete do ministro Flávio Dino, que jurou abandonar a política.



Tempos difíceis

Maus momentos no PL: além da prisão do seu presidente, Valdemar Costa Neto, operações contra deputados e a provável perda da CCJ da Câmara, o nome do partido foi usado em golpe de estelionato no DF.

Inflação de milhas

Já atingiram R$ 40 milhões, em menos de 50 dias do novo ano, os gastos com viagens de servidores, terceirizados e "convidados eventuais" do governo federal. Em 2023 houve recorde histórico: R$ 2,1 bilhões.

Nossa conta

Lula é o presidente que mais torrou com cartões corporativos, desde a criação desse mecanismo no Brasil, nos em seus nove anos no poder. Em 2023, o petista adicionou mais R$ 79,6 milhões para a conta.

Mordaça sem trato

Indagado por repórter na Câmara sobre segurança pública, sua especialidade, o deputado e secretário paulista Guilherme Derrite disse que só pode falar “se a assessoria em São Paulo autorizar”.

Briga bolsonarista

Na disputa à prefeitura de Campo Grande (MS), bolsonaristas acusados de serem de “segunda hora” minam o deputado estadual Coronel David (PL), primeiro a percorrer o Estado com o então pré-candidato Bolsonaro.

Poupança em dólar

As reservas internacionais do Brasil, valores mantidos em dólares pelo Banco Central, ficaram estáveis entre dezembro de 2023 e janeiro deste ano: US$ 355 bilhões, longe do auge, em junho de 2019 (US$ 388 bi).

Pensando bem...

...falta de educação vai além da ideologia.

PODER SEM PUDOR

Duelo de honra

Coronel Chico Heráclito, espécie de ACM do seu tempo, também sabia jogar pesado naquele Pernambuco dos anos 1960. Certa vez, reza a lenda, ele foi desafiado para duelo pelo líder das Ligas Camponesas, Francisco Julião. Ele aceitou o confronto, mas impôs condições, provocando o desafiante: “O local será em Limoeiro e as armas serão estas: eu entro com as patas e o Julião com os chifres!”



___

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

