Lula e Janja têm estrutura milionária no Alvorada; confira a coluna desta segunda (23)

“O governo Lula entrou pequeno e saiu ainda menor”

Senador Carlos Portinho (PL-RJ) sobre os desacertos do Brasil na ONU

Lula e Janja têm estrutura milionária no Alvorada

Tem custado muito esforço do pagador de impostos bancar os egos e os custos do casal presidencial na residência do Palácio da Alvorada. Somente o consumo de água e luz da dupla & cia custou mais de R$ 1 milhão aos brasileiros, este ano. Lula e sua mulher escalaram 74 funcionários, que se revezam 24 horas do dia paparicando o casal. As extravagâncias incluem 11 motoristas para oito carros, aspones, maître, chef de cozinha, garçons, camareiras, fisioterapeuta e diversos outros.

Lei salvadora

A coluna acionou a Lei de Acesso à Informação para ter acesso às contas de luz do Alvorada no primeiro semestre, totalizando R$ 589,2 mil.

Torneira aberta

O consumo de água do casal presidencial e funcionários do Palácio Alvorada fechou em R$ 418,5 mil, de janeiro a setembro.

Vale-gás neles

A estrutura milionária para garantir as mordomias do casal inclui o impressionante consumo de gás na cozinha palaciana: R$ 57,3 mil.

Emas com sede

Os custos da mordomia não incluem o viveiro de pássaros do Alvorada, cuja conta de água, que já bateu R$ 265,8 mil, em agosto foi R$ 61,6 mil.

Despesas do governo vão disparar em 2023 e 2024

Relatório de 19 de outubro da Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão vinculado ao Senado Federal, aponta que as despesas primárias da União já cresceram 5,1% nos nove primeiros meses do terceiro mandato do presidente Lula, em relação ao mesmo período em 2022. E a previsão para o ano que vem, com base no Projeto de Lei Orçamentária Anual do governo petista, é que as despesas cresçam outros 6,6%, e passarão a representar 19,2% de tudo que o Brasil produz num só ano, o PIB.

Aumento sério

O aumento de despesas públicas pretendido pelo governo Lula para o ano que vem representa quase um mês a mais de gastos no ano.

Mês passado

A despesa primária (que não pode deixar de ser paga) do governo foi R$ 157,5 bilhões em setembro, 10,7% superior ao mesmo mês de 2022.

Nós pagamos

Em 2023, o governo Lula deve gastar R$ 2,05 trilhões com as despesas primárias. Para 2024, já estão previstos R$ 136 bilhões a mais.

Maduro agradece

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, desembarca hoje (23) na Venezuela para despejar um caminhão de dinheiro na ditadura do amigão de Lula. Vai assinar um contrato para importar energia.

Papagaio de pirata

Janja adora holofotes e virou o papagaio de pirata oficial do marido. Não perdoa nem mesmo solenidades virtuais. No evento dos 20 anos do Bolsa Família, ela se posicionou em primeiro plano, ao lado de Lula.

Mudança pequena

No início da Legislatura, o PL tinha 99 deputados, a maior bancada da Câmara, agora tem 98. Após a saída dos ‘governistas’, o partido deve ficar com 88 deputados, e continuará com a maior bancada da Casa.

Zero surpresa

Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) reagiu com ironia a notícia de que o roda presa Rodrigo Pacheco pisou no freio da tramitação da PEC que limita poderes do STF: “Pode confiar”, disse o deputado federal.

Esconde, esconde

Líder de um governo sem entregas, Randolfe Rodrigues (AP) trombeteou a redução da gasolina, mas omitiu o aumento no diesel. É da escola de Rubens Ricúpero, ex-ministro de Itamar: “o que é ruim a gente esconde”.

ONGs na mira

A CPI que investiga a atuação de ONGs picaretas na região amazônica avança sobre a prolongação da BR-364. A suspeita é de que ongueiros estão interferindo no projeto que envolve a rodovia.

Nossa eterna conta

O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo deve registrar até terça (24) R$ 2,45 trilhões em tributos federais, estaduais e municipais recolhidos do pagador de impostos brasileiro apenas em 2023.

Lula inerte

Mesmo o insosso presidente Joe Biden ligou para as norteamericanas resgatadas dos terroristas do Hamas. Por aqui, até hoje o presidente Lula não se mexeu para ligar para as famílias dos brasileiros executados.

Pensando bem...

...hotel de luxo para visitar Gaza, só em Israel.

PODER SEM PUDOR

Brasão é marca

A deputada Dirce Tutu Quadros, filha de Jânio, decidiu mandar a filha Tina estudar na Inglaterra. Tudo pronto, recebeu um telefonema de sir John Towey, diretor da escola, pedindo para ela não esquecer do brasão da família. A deputada desligou o telefone sem saber o que fazer, mas logo em seguida se virou para amigos que estão na sala e decidiu: “Levarei uma vassoura para pendurar no quarto da Tina. É o brasão dos Quadros!”



Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

www.diariodopoder.com.br

