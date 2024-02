Lula não apela por brasileiro que Hamas sequestrou; confira a coluna deste sábado (17)

A- A+

“Momento sério, disciplinado, pacífico...”

Ex-presidente Jair Bolsonaro convoca, com cuidado, apoiadores para a Av. Paulista

Lula não apela por brasileiro que Hamas sequestrou

Lula fez pose perto das pirâmides e contou lorotas no Egito e Etiópia, distribuindo palpites infelizes sobre a Faixa de Gaza, mas não se dignou a fazer apelos pela libertação do único brasileiro sequestrado pelo Hamas. O petista poderia telefonar aos camaradas do grupo terrorista ou pedir em público a liberdade. Não o comove nem mesmo o sofrimento da família, que não sabe se Michel Nisenbaum está vivo. É como se o governo considerasse que, por serem judeus, merecem dor e incerteza.

Filme muito antigo

Quando os judeus eram perseguidos e até massacrados na Alemanha nazista, muita gente fez que não viu. Deu no que deu.

Problemas de saúde

Michel Nisenbaum tem problemas que exigem cuidados intensivos, entre os quais diabetes e doença de Crohn.

Apelo ignorado

A irmã e filha de Michel pediram e foram recebidas por Lula em 11 de dezembro. Ele faturou, divulgando a visita. E não fez nada a respeito.

Apelo seria ouvido

São conhecidas as afinidades políticas de Lula com o Hamas, que até saudou sua eleição no site oficial do grupo terrorista.

Governo bate recorde em viagens: R$ 2,1 bilhões

Enquanto Lula usava seu avião privativo para o “tour” mundial do ano passado, com despesas sob sigilo, dados atualizados do Portal da Transparência federal apontam que o restante da atual administração seguiu o mau exemplo do chefe e bateu o recorde histórico de gastos com viagens: mais de R$ 2,12 bilhões em 2023. Isso representa um aumento de 40% nas despesas com passagens e diárias de 2022.

Valores impressionam

Os impostos bancaram em 2023 mais de R$ 787 milhões em passagens e impressionantes R$ 1,33 bilhão com o pagamento de diárias.

Na pandemia

Só as diárias de servidores no Lula 3, terceirizados e comissionados, representam mais que todo gasto com transporte do governo em 2020.

Ritmo intenso

Dados preliminares apontam que em 45 dias de 2024, viagens custaram R$ 29 milhões: R$ 14 milhões em passagens e R$ 15 milhões em diárias.

Franquia autoritária

Na Rússia, Alexei Navalny morreu ontem. Basicamente, ele mofava na prisão por liderar a oposição a Vladimir Putin. É outra vítima de ditaduras que perseguem, prendem e até matam em nome da “democracia”. Na Venezuela, opositores ao ditador Maduro são tratados por “terroristas”.

Brasil virando pária

Crescem as críticas à influência, que diplomatas acham “perniciosa”, do ex-chanceler Celso Amorim no apoio de Lula aos terroristas do Hamas, na contramão da comunidade internacional. Um vexame.

Sem resposta

“Quem pune os abusos do STF?”, pergunta Deltan Dallagnol após a PF não indiciar pessoas, que, acusadas de agressão à família de Alexandre de Moraes em Roma, foram alvos até de operação da Polícia Federal.

Defesa com força

Após novos ataques de Lula, o embaixador Daniel Zonshine disse à coluna que “Israel não tem só direito de se defender, mas obrigação. Foi o Hamas que escolheu a guerra. Israel vai se defender e com força”.

Presença atualizada

Até o fim da tarde de sexta-feira (16), 74 deputados federais de partidos diferentes já haviam confirmado presença no ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a Av. Paulista, no próximo dia 25.

Propaganda

Pode ser tiro no pé a ameaça do candidato de extrema-esquerda Guilherme Boulos (Psol) de mostrar na TV o prefeito Ricardo Nunes (MDB) na Paulista: pelas pesquisas, Bolsonaro segue forte na cidade.

Aproveitamento

Tem explicação o vídeo de Bolsonaro pedindo foco dos apoiadores na Avenida Paulista: pré-candidatos a vereador estariam criando réplicas da manifestação em suas regiões, tentando capitalizar apoio.

Nem se quisesse

A caminho do STF, Flávio Dino (PSB-MA) não apresentou pedido de aposentadoria ao Senado. Nem poderia: o tempo que passou afastado, como ministro de Lula, não conta em aposentadoria como senador.

Pensando bem...

...fuga impossível é quando a segurança não é apenas máxima, é suprema.

PODER SEM PUDOR

O lobby dos enforcados

Em 1988, uma comitiva do Ministério da Indústria e Comércio tentava com o governo Saddam Hussein quitar dívidas de US$2 bilhões com empresas brasileiras, entre elas a Mendes Júnior. Ressabiado, o deputado da extinta Arena Israel Pinheiro avisou ao ministro Roberto Cardoso Alves: “O pessoal do Saddam que saber mais do ‘contrato dos enforcados’”. Pergunta daqui, pergunta dali, “Robertão” matou a charada: Saddam mandou enforcar funcionários iraquianos subornados pelos brasileiros.



Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

www.diariodopoder.com.br



As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

