Lula torrou R$ 16 milhões só no aluguel de carrões; confira a coluna desta quarta (29)

“O povo trabalhador paga a conta da farra do sindicaparasitismo”

Deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil) sobre a greve em São Paulo nesta terça

Lula torrou R$ 16 milhões só no aluguel de carrões

A sempre numerosa comitiva de Lula impôs ao pagador de impostos faturas somadas de cerca de R$ 16 milhões só para alugar carrões em suas 24 viagens internacionais este ano. Esse custo não inclui a atual viagem. Na primeira aos Estados Unidos, em fevereiro, até ambulância alugada por cerca de R$ 49 mil fez parte do cortejo de bajulação a Lula e Janja. A comitiva gastou mais de R$ 1 milhão em três dias de carros alugados nesse primeiro passeio aos EUA. Os dados solicitados pela coluna só foram liberados por meio da Lei de Acesso à Informação.

Café caro

A paradinha que Lula fez para bajular a ditadura cubana, antes do G7, em setembro, deixou amarga fatura: R$ 110 mil em carros alugados.

Milhões em NY

Os carrões de Lula em Nova York, quando foi ofuscado pelo presidente Volodymyr Zelensky (Ucrânia), saíram bem caro, cerca de R$ 4,3 milhões

Grana aos hermanos

Lula, que deve ir menos à Argentina com vitória acachapante do libertário Javier Milei, deixou por lá aproximadamente R$ 550 mil só com carrões.

Santa gastança

A ida de Lula ao Vaticano, que rendeu só 30 minutos de agenda com o Papa, deixou custosa fatura: cerca de R$ 648 mil bancaram belos carros.

Lula quer BNDES de volta à prática que até dá cadeia

Invoca maus presságios a mensagem de Lula ao Congresso para o BNDES voltar a financiar obras no exterior, até pelo fato de o presidente responder a acusações como tráfico internacional de influência. Esse modelo malandro de negócios quase rendeu outra condenação de Lula à prisão. Por meio de uma “exportação de serviços”, o BNDES financiava obras de empreiteiras nacionais lá fora sob a condição imposta ao país beneficiado: o governo brasileiro indicaria a empreiteira. Sem licitação.

Odebrecht bailou

A Odebrecht foi a que mais abiscoitou obras bilionárias, como o porto de Mariel (Cuba) e o aeroporto da Guiné Equatorial, entre muitas outras.

Investigou, dançou

Sob contratos secretos, o esquema selecionava ditaduras sem órgãos de controle independentes, e pagamento direto à empreiteira no Brasil.

Crime perfeito

O BNDES garantia juros camaradas e carência maior que a expectativa de vida dos ditadores, e driblava a lei que prevê aprovação do Senado.

‘Sutil’ diferença

Provocou irritação no Planalto a afirmação de André Janones (Avante-MG) se comparando a Lula, para alegar “inocência”. Há uma diferença fundamental: não há áudios de Lula confessando ato de corrupção. Houve até ânimos exaltados na turma de Paulo Pimenta (Secom).

Hipocrisia na COP-28

Dias antes da Conferência para o Clima, ao menos dez jatinhos privados, enormes e poluentes, chegaram ao World Central, aeroporto secundário de Dubai, para seus ilustres ocupantes posem para fotos na COP-28.

Tarcísio não recua

O estadual Guto Zacarias (União-SP) elogiou o governador Tarcísio de Freitas por manter as privatizações mesmo sob achaque de sindicalistas. “É assim que se lida com parasita: sem recuar um passo sequer”, disse.

260 mil já assinam

Em menos de 24h após o lançamento, alcançou quase 260 mil assinaturas o abaixo-assinado para pressionar senadores pela reprovação da indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal.

Não faz sentido

O deputado e ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL-SP) não vê viabilidade em criar mercado regulado de carbono antes de regulamentar o Acordo de Paris. “É burrice”, avalia.

Briga por feudo

Sem Jorge Messias (AGU) no STF e Carlos Bigonha na PGR, o PT faz pressão para herdar o Ministério da Justiça, mas fatiado, para entregar Segurança Pública a quem tenha compromisso de combater o crime.

Tem coisa aí

Abílio Brunini (PL-MT) vê elo entre o voto de Jaques Wagner (PT-BA) na PEC que limita poderes do STF e a ida de Flávio Dino para o STF. Para o deputado, o movimento seria uma troca pela aprovação do ministro.

Troca em Curitiba

A 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Lava Jato, tem novo titular: é o juiz Danilo Pereira Junior. O magistrado anterior, Eduardo Appio, assume a 18ª Vara Federal de Curitiba.

Pensando bem...

...rejeição de indicação é tão provável quanto impeachment de ministro.

PODER SEM PUDOR

Acontece que ela é baiana

Presidindo certa vez uma sessão de na Câmara, o deputado José Linhares (PP-CE) anunciou às 15h06, o discurso do “nobre deputado Jumari Oliveira”. “É deputada, senhor presidente”, corrigiu Jumari (sem partido-BA). “Desculpe, não olhei para a esquerda”, justificou-se Linhares. Ela replicou, na bucha: “O senhor tem quatro anos para aprender que eu sou Jumari, mulher e baiana!”



Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

