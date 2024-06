Lupion equipara arroz importado a lixo sobre a mesa; confira a coluna desta terça (11)

A- A+

“Ninguém mais aguenta o Lula, nem sua própria base!”

Deputado Messias Donato (Rep-ES) após estresse entre Lula e reitores grevistas

Lupion equipara arroz importado a lixo sobre a mesa

O deputado Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente do Agronegócio na Câmara dos Deputados, afirmou nesta segunda (10) que o governo Lula (PT) atua “para colocar lixo no prato dos brasileiros”, ao se referir à má qualidade do arroz em vias de importação. Ele confirmou que o arroz está contaminado pelo uso excessivo de defensivos agrícolas em padrões proibidos no Brasil há décadas. Lupion garantiu também que a oposição exigirá investigação das suspeitas de corrupção nos leilões.

Arroz garantido

As suspeitas iniciaram após produtores gaúchos mostrarem que quase toda safra de arroz foi colhida e estocada antes mesmo das enchentes.

Mentira de bilhões

O governo divulgou fake news para justificar os leilões para importar arroz: “recomposição dos estoques”. Não há o que “recompor”.

Se tem fumaça...

As alegações de corrupção começaram com a revelação de que uma loja de queijos de Macapá (AP) havia vencido o “leilão” milionário de arroz.

Difícil será investigar

Lupion diz que o governo controla órgãos de investigação e atuaria em “consórcio” com o STF, mas o agro promete lutar para apurar tudo isso.

Sucessão no PT contamina articulação de Lula

Na reunião com líderes e ministros, nesta segunda (10), Lula tinha claro o diagnóstico de que a sucessão de Gleisi Hoffmann (PR) na presidência do PT está contaminando a articulação do governo no Congresso. Ela fica no cargo até 2025. A candidatura de José Guimarães mexeu com facções do PT, que se uniram a Gleisi para resistir à liderança do deputado cearense na Câmara. Lula e Janja preferem o prefeito reeleito de Araraquara (SP), Edinho Silva, no lugar da deputada encrenqueira.

Sabe o que diz

Edinho é um crítico da área de comunicação do governo. Ele sabe o que diz: foi elogiado como chefe da Secom no governo Dilma Rousseff.

Puxa o mapa

Gleisi preside o PT dede 2017. Lula quer “subir” a visibilidade que o posto confere para alguém da região Sudeste ou Nordeste.

Alternativa nordestina

Poucos acreditam que Guimarães leve o posto. No Nordeste, o senador Humberto Costa (PE) é outro que pode pleitear a presidência petista.

Quem mente mesmo?

Fernando Haddad insiste ser mentira que a indústria é contra a “MP do fim do mundo”, que afana créditos de impostos pagos indevidamente, e a taxação das comprinhas sem reduzir impostos de quem produz no Brasil.

Isso é pecado

Bancada católica no Congresso está intrigada com as lorotas de Haddad contadas ao Papa Francisco. Se é pecado mentir, como a oposição acusa o ministro de fazer em entrevistas, mentir no Vaticano é sacrilégio.

Excursão jeca

Virou moda a cafonice de eventos no exterior para autoridades ansiosas por passeios “na faixa”. Com apoio do Ministério Público de Minas e da Escola de Magistratura de Pernambuco, um “Expojud” será realizado em agosto nos EUA. Em Orlando, perto da Disney, que ninguém é de ferro.

Aliados inservíveis

Não demorou para se comprovar que não passou de embromation que Lula receberia líderes aliados toda segunda-feira. Mais uma reunião, ontem (10) - outra vez - foi reservada apenas para petistas.

Gol de mão

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) celebrou a guinada à direita da Europa e prevê vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Diz que no Brasil foi diferente graças a um “gol de mão” de Lula em 2022.

Lista grande

Derrocada da esquerda na Europa é justificada por libertinagens, descarbonização e ideologia de gênero, lista Jair Bolsonaro que ainda prevê Estados Unidos e Brasil como próximos “nessa corrente do bem”.

Pantanal em chamas

“Uma ministra incompetente e irresponsável que literalmente tá deixando o Brasil pegar fogo!”, reagiu indignado o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aos incêndios na bacia do rio Paraguai que subiram mais de 1000%.

Autonomia do BC

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pautou para quarta (12) a proposta que estabelece, sem dúvidas, a autonomia financeira do Banco Central. O relatório, de Plínio Valério (PSDB-AM), é para aprovar.

Pensando bem...

...arroz e queijo são ingredientes para o risoto de corrupção.

PODER SEM PUDOR

Artes do serpentário

O falecido embaixador Antônio Correia do Lago, competente e discreto, jamais usou o sogro Oswaldo Aranha para subir na carreira. Mas havia outro genro diplomata de Aranha, Sérgio Correia da Costa. Tendo recebido um pedido para promover o genro de Aranha, o então presidente Juscelino Kubitschek pediu o ato a Antônio Azeredo da Silveira, também diplomata, que o assessorava. Silveirinha perguntou, matreiro: “Qual deles?” JK respondeu, meio sem saber da coincidência de sobrenome: “Ora, o Correia”. JK também não sabia que seu assessor detestava Sérgio, o real destinatário do pedido. Assim, Antônio acabou promovido pelas artes e manhas de Silveirinha.



Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

