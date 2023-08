Mercado desconfia de oferta da J&F à Braskem; confira a coluna desta sexta (25)

A- A+

“Por que ainda escondem as imagens do Ministério da Justiça?”

Senador Eduardo Girão (Novo-CE) sobre o “jogo de esconde” do ministro Flávio Dino

Mercado desconfia de oferta da J&F à Braskem

Holding de Joesley e Wesley Batista, dona da JBS, a J&F ofereceu R$ 10 bilhões pela dívida bancária da Braskem, mas isso foi recebido com pé-atrás. Executivo de um banco credor da Novonor, acionista da Braskem, avalia que a J&F “não tem caixa suficiente” nem para arcar com suas dívidas, tampouco conta de onde sairia o dinheiro para o negócio. A dívida da J&F dobrou de R$ 3,2 bilhões para R$ 6,5 bilhões em 2022, valor bem superior aos R$ 1,6 bilhão que a empresa possuiria em caixa.

Custo da dívida cresceu

As demonstrações financeiras da J&F revelam que o custo da dívida da holding também cresceu, com a taxa média de juros chegando a 18,3%.

Fonte começou a secar

A situação pode se complicar porque a JBS, principal fonte de receita da J&F, deixou de dar lucro este ano, e gordos dividendos devem minguar.

Podem ficar na saudade

A J&F recebeu R$ 500 milhões em dividendos da JBS em 2020, R$ 2,8 bilhões em 2021 e R$ 1,8 bilhão em 2022.

Bye, bye, dividendos

Com prejuízos de R$ 1,5 bi da JBS em 2023 no 1º trimestre e R$ 263,6 milhões no 2º, e dívida líquida 4,15 vezes o Ebitda, bye, bye, dividendos.

Petrobras torra R$ 17,8 milhões em viagens

Entre idas e vindas de funcionários, a Petrobras já gastou com passagens e diárias impressionantes R$ 17,8 milhões. Os dados, extraídos da transparência da petroleira, são referentes aos meses de janeiro a maio, último período disponibilizado. O mês que registrou maior gastança foi abril, mais de R$ 5,7 milhões. Março foi o mês com menor custo, R$ 668,5 mil. Um cafezinho, para os padrões da gastança.



O céu é o limite

Em janeiro, as viagens custaram R$ 5,1 milhões; passaram para R$ 3,9 em fevereiro. Maio, último mês disponível para consulta, R$ 2,3 milhões.



Sem fronteiras

As viagens não se limitaram ao território nacional. Há registro por várias regiões do globo, como Américas, Europa e Ásia.



Gute reise!

A viagem mais cara foi realizada em janeiro. Um funcionário partiu de São Paulo para Frankfurt, na Alemanha. Custou R$ 75,6 mil.



Sem perspectiva

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), confirmou que a Medida Provisória que trata dos créditos para vale-alimentação e vale-refeição deve caducar por falta de acordo com a base governista.

Tutti buona gente

Passado limpo não é condição para ocupar cargo no governo Lula, ele próprio um ex-presidiário. Escolheu para conselheiro da Anatel Mateus Gomes, que jogou dinheiro na privada quando a PF bateu à sua porta em 2018 na Operação Capitu, que também prendeu Joesley Batista.

Irritou a lacrolândia

No STF, Cristiano Zanin foi o único a não reconhecer atos de homofobia e transfobia como crime de injúria racial. Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, foi favorável. André Mendonça se deu por impedido.

Sábia analogia

Para o deputado Mauricio Marcon (Podemos-RS), agradecer a parlamentares pelo envio de emendas é a mesma coisa que reverenciar um caixa eletrônico pelo dinheiro que a máquina “entrega”.

A ver

O deputado Rodrigo Valadares (União-SE) pede “isonomia” do STF para incluir o relógio Piaget de R$ 80 mil do presidente Lula no inquérito que apura suposta ilegalidade nas joias sauditas recebidas por Bolsonaro.

Sob nova direção

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) trocou o comando da Cia de Engenharia de Tráfego (CET) após perda de prazo para ampliar a faixa azul para motos. Hemilton Inouye, diretor de operações, assume.

Entrevista recorde

A entrevista de Donald Trump no ‘X’ (ex-Twitter) acumulou mais de 240 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Trump é pré-candidato a presidente dos EUA, faltou ao debate na Fox News e marcou a entrevista para a mesma hora.

Sem comparação

O debate na Fox New entre os pré-candidatos republicanos, partido de Trump, registrou a maior audiência para evento não-esportivo de 2023 na TV a cabo americana: 12,1 milhões de espectadores, diz a Nielsen. Longe dos 240 milhões.

Pensando bem...

...governo petista sem medidas provisórias é como jogador de futebol sem bola.

PODER SEM PUDOR

Torturador de ouvidos

Deputado do PDS, Nilson Gibson (PE) se divertia tirando a oposição do sério. Certa vez, em 1982, ele foi à tribuna da Câmara atacar o PMDB do seu Estado, para ele “vítima de araque” do regime militar. Em aparte, o peemedebista José Carlos Vasconcelos vestiu a carapuça e o acusou de “defender o arbítrio”. Com seu jeito eloquente, Gibson desafiou: “Vossa Excelência, por acaso, alguma vez já foi torturado?” Vasconcelos respondeu “não”. Foi a “deixa” para o implacável conterrâneo: “Mas bem que merecia!”



Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

