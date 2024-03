Nísia entrega cabeça de auxiliar para ficar no cargo; confira a coluna desta quinta (28)

A- A+

“Temos o nosso Biden também”

Eduardo Bolsonaro destacando de que gafes e nomes trocados são pistas de senilidade

Nísia entrega cabeça de auxiliar para ficar no cargo

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, faz o diabo para continuar no cargo. Agora, entregou a cabeça de uma subordinada para terceirizar incapacidade de distribuir medicamentos para portadores de hanseníase. É mais um fracasso de Nísia, após incineração de remédios comprados para os ianomamis, que nunca morreram tanto quanto em 2023, já no governo Lula (PT), e sua atitude negacionista na epidemia de dengue. Agora, ela entregou a cabeça de uma auxiliar, no caso da hanseníase.

Dedo rápido

A ministra da Saúde culpou o mordomo, ops, a chefe de Vigilância das Doenças em Eliminação, e já mandou substituir a auxiliar.

Pedala, ministra

Até 25 de março já somavam quase 2,3 milhões de casos e 758 mortes na epidemia de dengue, ante a passividade da ministra da Saúde.

Tragédia sanitária

O total de mortes provocadas pela dengue pode chegar a mais de 2 mil, considerando os casos ainda sob investigação de autoridades sanitárias.

Dengue se alastra

Já são 382, localizados em 11 estados, correspondente a 7% do País, os municípios em estado de emergência por causa da epidemia de dengue.

Brasil é agora o pior do mundo no mercado de ações

O banco norte-americano JP Morgan, o maior do mundo, divulgou nota técnica, nesta quarta-feira (27), listando o índice MSCI Brazil como o pior em todo o planeta. Esse índice acompanha o desempenho das 56 grandes e médias empresas que mais se destacam na bolsa brasileira, das quais 30% são de ações do setor financeiro. Índices das empresas norte-americanas listadas na S&P 500 e na Nasdaq ocupam quatro das cinco primeiras posições. O índice Topix, do Japão, está em 2º lugar.

Nossas ‘gigantes’

As ações brasileiras mais valorizadas compõem 85% do MSCI Brazil: Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, Ambev, B3, WEG, Suzano e Itaúsa.

Lanterninha na mão

A avaliação leva em consideração os retornos acumulados nos últimos doze meses, e o banco JPM cita MSCI Brazil como o pior.

Apenas 1% do mundo

Citado como 9ª maior economia, o Brasil tem mercado financeiro de principiante. Equivale a apenas 1% de todo o mercado global de ações.

BH perdeu a paciência

A avaliação do governo Lula já se inverteu em Belo Horizonte (MG), o 5º maior colégio eleitoral do País. Em apenas um ano, a aprovação de 50,4% de Lula virou rejeição de 58,3%, aponta o Paraná Pesquisas.

Bolsonaro lidera

Eleitores ouvidos pelo Paraná Pesquisas colocam o ex-presidente Jair Bolsonaro à frente de Lula nas intenções de voto, 41,7% a 41,6%. Michelle já tem empate técnico com Lula: ela, 43,4%, ele, 44,5%.

Mistério brasileiro

Inscreve-se na lista de mistérios insondáveis a decisão de transferir o Domingos Brazão para o presídio de Campo Grande, exatamente onde se encontra o pistoleiro Ronnie Lessa, que o delatou como mandante.

Brasil ficando para trás

Bastou um só dia na bolsa de Nova York para que o valor de mercado da Truth Social, rede social do ex-presidente Donald Trump, atingisse 10% do valor da maltratada estatal brasileira Petrobras, petroleira que há três semanas perdeu R$50 bilhões de valor de mercado em apenas um dia.

Jogo de paciência

Líder da oposição, o senador Rogério Marinho (PL-RN) disse que a definição sobre candidatura na eleição pelo comando do Senado, a ser realizada em fevereiro do ano que vem, é “assunto para setembro”.

Casamento em crise

Santa Luzia do Norte (AL), Virginópolis (MG) e Abre Campo (MG) estão no topo das cidades com maior taxa de divórcio a cada 1.000 habitantes. Os números foram divulgados pelo IBGE.

Imunidade diplomática

A procuradora Monique Cheker diz ter aprendido nos primeiros anos da faculdade: embaixada não é território estrangeiro. “Não repitam isso”, diz. É área protegida pelo instituto da imunidade diplomática.

É do Brasil!

Empresa especializada em atendimento a viajantes colocou quatro aeroportos brasileiros entre os melhores do mundo: Recife (2º), Brasília (4º), Belém (7º) e Belo Horizonte (8º).

Pensando bem...

...o único importunado no processo da baleia foi Jair Bolsonaro.

PODER SEM PUDOR

Memória curta

Foi uma surra memorável. Candidato a vice-governador na chapa de Virgílio Távora em 1958, o ex-prefeito de Fortaleza Acrísio Moreira da Rocha não tinha o direito de esquecer aquela sova cívica. Mas esqueceu. Anos depois, numa entrevista, ele garantiu que jamais havia sido derrotado nas urnas. “E a eleição de 58?”, lembrou o repórter inconveniente. Acrísio não perdeu o prumo: “Como é que eu poderia ganhar levando nas costas um piano pesado como Virgílio? Nem se fosse guindaste...”



___

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

www.diariodopoder.com.br

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também

VEÍCULOS Conheça as joias da coroa inglesa avaliadas em R$ 6,8 milhões que chegam ao Brasil em 2024