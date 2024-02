PEC das prerrogativas já tem 55 adesões na Câmara; confira a coluna desta quarta (31)

A- A+

“Se o diabo é o pai da mentira, o Lula é o avô”

Nikolas Ferreira (PL-MG) após as lorotas de Lula na Conferência Nacional da Educação

PEC das prerrogativas já tem 55 adesões na Câmara

Parlamentares querem endurecer iniciativas contra os avanços do Supremo Tribunal Federal (STF) nas prerrogativas do Congresso, ordenando busca e apreensão e até prisão de parlamentares no exercício do mandato. Já nos primeiros momentos soma 55 adesões à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que submete mandados contra parlamentares à aprovação da Mesa Diretora da respectiva Casa Legislativa. O projeto é do deputado Rodrigo Valadares (União-SE).

Limites

A PEC das prerrogativas objetiva proteger a inviolabilidade do mandado parlamentar que o STF tornou letra morta em decisões monocráticas.

Perseguições políticas

“É importante para conter perseguições, que claramente estão ocorrendo desde a chegada do governo petista”, afirmou Valadares à coluna.

Constituição ignorada

O deputado Alberto Fraga (PL-DF), avalia que “se a Justiça funcionasse de acordo com a Constituição, não precisaria de nada disso”.

Governo prevê polêmica

Vice-líder de Lula na Câmara, José Nelto (PP-GO) diz que a proposta é “muito polêmica” e que será um “grande debate” no Congresso.

Bia Kicis: gastos de Lula e Janja são despudorados

A deputada Bis Kicis (PL-DF) classificou as despesas criadas por Lula (PT) e pela primeira-dama Janja com viagens, móveis e outros luxos como “gastos despudorados”. Durante entrevista ao podcast do Diário do Poder esta semana, Kicis afirmou que não combina com a realidade o discurso petista de a classe média gastar demais com o “luxo” de duas televisões: “O que o Lula e a Janja, que o pessoal com toda razão chama de ‘Esbanja’, fazem? Torram o dinheiro do povo. Querem avião novo!”.

Rubor zero

“O povo brasileiro está vendo seu dinheiro gasto com viagem, sofá... gastança horrorosa, sem nenhum pudor. É despudorada”, cravou Kicis.

Meio bilhão, não

Presidente da Comissão de Fiscalização da Câmara, Kicis comemorou a atuação para impedir o AeroLula 2.0, de pelo menos R$ 500 milhões.

Comprador reincidente

Meses após a posse, Lula anunciou planos de comprar um enorme Airbus para substituir outro (menor) que ele mesmo comprou, em 2003.

Farsa do PT baiano

Armas letais são usadas à vontade pelos bandidos na Bahia, Estado mais violento do Brasil, mas o governador Jerônimo Rodrigues, do PT que governa a Bahia há 17 anos, resolveu tomar uma atitude: proibiu pistolas d’água nas brincadeiras de carnaval “contra o machismo”.

O mais endividado

Paulo Guedes registrou o triste feito do governo Lula que colocou o Brasil como país mais endividado da América Latina: “demorou um pouco mais que seis meses”, lamentou o ex-ministro da Economia.

Vingança de ONG

Sob Lula, a percepção de corrupção no Brasil piorou dez posições. Mas a ONG que divulgou os dados deu um jeito de incluir entre os “culpados” Bolsonaro, que nunca foi chamado de ladrão e sempre criticou ONGs.

CPI dos Abusos do STF

Ao podcast do Diário do Poder, a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) defendeu a CPI do Abuso de Autoridade para disciplinar o STF. “Nós temos 11 Constituições”, critica a parlamentar.

Enorme avanço

O governador do DF, Ibaneis Rocha, lançou novo sistema mecanizado de limpeza e desobstrução da rede de drenagem pluvial para cidades da capital, que até hoje faziam essa limpeza da rede de forma manual.

Marielle deletada

Cada caçada a bolsonarista ajuda a manter a cortina de fumaça sobre quem, afinal, mandou matar Marielle: um aliado dos petistas no Rio, que, como muitos deles, também foi denunciado por ladroagem na Lava Jato.

Contagem aberta

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) contou que na operação contra seu irmão Carlos, a PF apreendeu computador e tablet de Tercio Arnaud, assessor de Bolsonaro, que os desbloqueou. Ele já pediu a devolução.

O rombo aumenta

Relatório divulgado nesta terça (30) pelo Tesouro Nacional mostra que o endividamento público bateu nos R$ 6,5 trilhões em 2023. Fechou o ano com rombo maior do que 2022, quando o registrado foi R$ 5,9 trilhões.

Pensando bem...

...só no Brasil espiões da Abin são acusados... de fazer espionagem

PODER SEM PUDOR

Férias merecidas

Culto e de raciocínio muito rápido, o ex-ministro Rafael Greca era deputado no Paraná quando passou parte das férias no Himalaia, região pela qual tinha curiosidade. De volta, um adversário - que era baixinho - provocou: “V. Exa. gozou férias na África. Eu prefiro as belezas da minha terra...” Greca explicou que a mais alta cordilheira do mundo fica na Ásia e fulminou: “As pessoas têm o direito de escolher o local das férias, e geralmente o fazem de acordo com sua altura. Eu fui ao Himalaia. Vossa Excelência deve ter escolhido a baixada litorânea.”



___

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

www.diariodopoder.com.br

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também

EDITAIS E BALANÇOS