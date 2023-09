‘Plantação’ da reforma ministerial entra no 4º mês; confira a coluna desta quarta (6)

A- A+

“(Lula) nem disfarça mais que odeia democracia e transparência”

Deputado Kim Kataguiri (União-SP) sobre a defesa de Lula do “sigilo” nos votos do STF

‘Plantação’ da reforma ministerial entra no 4º mês

Entraram no 4º mês em setembro as “plantações” do governo Lula (PT) sobre “iminente” reforma ministerial, enquanto faz parecer que é o “centrão” que o pressiona por cargos. As primeiras fake news sobre a “reforma” começaram a ser publicadas na última semana de maio. garantindo” seu anúncio a cada início de semana ou antes das viagens frequentes do petista. Após 101 dias tentando cooptar os partidos do centrão, Lula ainda não foi capaz de “prender o rabo” dessas siglas.

Cooptação difícil

O “presidencialismo de cooptação” de Lula, que gerou o Mensalão e o Petrolão, é uma deturpação do presidencialismo de coalizão de FHC.

Cargos para quê?

Lideranças do centrão esnobam ofertas de cargos porque hoje têm livre acesso ao Tesouro com orçamento e emendas impositivos.

Pré-impositivo

Deputados e senadores tinham que mendigar a liberação de emendas nos ministérios. Atualmente, basta o carimbo no Congresso.

Ainda resistem

Com dinheiro público à disposição e independentes, parlamentares ainda relutam em aceitar a “coleira” do governo. Querem ser “independentes”.

Voto secreto no STF: Lula prometeu ‘bode na sala’

Fontes do Planalto tentaram (5) proteger Lula da saraivada de críticas à sua defesa do “voto secreto”, em julgamentos no Supremo Tribunal Federal (STF), alegando que o presidente apenas “cumpriu promessa” a aliados na Corte de “soltar o bode na sala” para avaliar a repercussão. Ministros teriam se queixado a Lula que pagam preço elevado por atender a pauta do governo. Mudando entendimentos do próprio STF, anulando leis aprovadas no Congresso e até “alterando” a Constituição.

Sem ‘vida normal’

Uma alegação de ministros do STF, repetida por Lula, seria a dificuldade de levar “vida normal”, comparecendo a jantares e até a festas privadas.

Sorvete, nem pensar

O hábito de Celso de Mello de tomar sorvete em shopping é impensável hoje, e são raros os que vão a restaurantes sem tropa de guarda-costas.

Carona ‘humilhante’

Usar jatinhos da FAB na condição de “carona”, com medo de enfrentar voos de carreira, é para vários ministros uma condição “humilhante”.

Passando o cerol

Ana Moser fez um L e ganhou cargo de ministra do Esporte, mas só foi recebida duas vezes por Lula em oito meses. O terceiro encontro deve ser para receber o bilhete azul. Será substituída por eleitor de Bolsonaro.

CPI neles

Tem gente defendendo uma CPI para investigar a pizza com champanhe em que se transformou a CPI da Americanas, sem apontar responsáveis pela fraude bilionária e nem ouvir os poderosos os ricaços Jorge Paulo Lehman, Beto Sicupira e Marcel Teles, controladores da empresa.

Lacrolândia pressiona

Lula é vítima de pressão da lacrolândia que ele mesmo fomenta: o governo recebeu mais de 11 mil emails cobrando a indicação de ministra “negra e progressista” para o Supremo Tribunal Federal. Sem chances.

Obediência no currículo

Lula não se importa mais em atender cotas raciais, por exemplo, nas indicações para o STF. Fez boas escolhas nos primeiros governos e se “deu mal”, como diz a aliados. Lula 3 quer agora ministros obedientes.

Solução

Autor da PEC que endurece critérios para liberar dinheiro do BNDES, o deputado Mendonça Filho (União-PE) ironizou o lobby do governo. “Se o criar mais dois ministérios, quem sabe, consegue barrar a matéria”.

Explicação

O deputado Bibo Nunes (PL-RS) irá pedir à Comissão de Comunicação da Câmara para que o ministro Flávio Dino (Justiça) “esclareça atos e omissões” e deponha sobre o “apagão nas imagens do 8 de janeiro”.

Aposentou

Jarbas Vasconcelos (MDB-PE) anunciou que vai pendurar as chuteiras. O senador está afastado desde dezembro do ano passado para tratamento de saúde. Assume o suplente Fernando Dueire (MDB).



Escalada

Especialista em tributação, Murillo Torelli critica aumento da alíquota do PIS/Cofins sobre o diesel. Torelli lembra que, até janeiro, o aumento sobe de R$ 0,11 por litro, cobrado hoje, para R$ 0,35.

Pensando bem...

...votação às escondidas faz lembrar o temor de Tancredo Neves: “na decisão solitária do voto secreto, o homem trai”.

PODER SEM PUDOR

Papel que mudou tudo

Os boatos já tomavam Brasília, naquele 25 de agosto de 1961, quando o então ministro da Justiça de Jânio Quadros, Pedroso Horta, reunia-se a portas fechadas com o presidente do Congresso, senador Moura Andrade. Repórter atento e muito competente, Murilo Melo Filho estava no outro lado da porta, quando Pedroso Horta saiu do gabinete de Moura Andrade. “Murilo, veja se isto lhe interessa”, disse Horta, estendendo-lhe um papel. Era nada mais nada menos que a carta-renúncia de Jânio Quadros.



___

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

