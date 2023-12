PP, União e Republicanos criam super-federação; confira a coluna deste sábado (16)

A- A+

“Neste ritmo, Lula precisará construir uma nova Esplanada”

Deputado Rodrigo Valadares (União-SE) após Lula dizer que tem poucos ministros

PP, União e Republicanos criam super-federação

Os três principais partidos de centro no Congresso Nacional negociam discretamente a criação de uma “super-federação” que fará aumentar de maneira significativa a musculatura do chamado “centrão”. A aliança está sendo costurada pelos dirigentes dos partidos Progressistas (PP), União Brasil e Republicanos e deve ser anunciada em breve. O senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, é entusiasta da ideia e a mencionou por ocasião da gravação de entrevista ao podcast do Diário do Poder.

Super-bancadas

A super-federação nasce com 150 deputados (União, 59; PP, 50 e 41 do Republicanos) e 17 senadores (União, 7; PP, 6 e Republicanos, 4).

Federação bilionária

Os três pilotaram fundo eleitoral obeso de R$ 1,369 bilhão em 2022: PP teve R$ 344,7 milhões, União R$ 782,5 milhões e Rep R$ 242,2 milhões.

Aliança eleitoral

O instituto da federação, invenção recente, permite que partidos atuem juntos nas eleições e na legislatura seguinte, aliando-se no mínimo por 4 anos.

A força do centro

Partidos agrupados em federação devem agir como uma única bancada no parlamento, mas os partidos poderão manter autonomia financeira.

Dilma usufrui no Brics regalias de quando governou

Perguntada sobre viagem em primeira classe desde a China, ao custo de mais de R$ 100 mil, a esquerdista Dilma Rousseff reagiu com a habitual arrogância: “sou presidente de banco, querida”. A ex-guerrilheira urbana não liga para o fato de que é público o dinheiro do Banco do Brics, que banca sua mordomia. Como chefe de governo, obrigou autoridades, inclusive presidentes de bancos, embaixadores etc a viajarem em classe econômica. Mas não abriu mão da mordomia do Airbus 319A da FAB.

Saúde afetada

Longos percursos entalado em classe econômica podem causar danos à saúde de quem sofre de comorbidades como diabetes ou obesidade.

Trombose venosa

Muito tempo sentadas, as pessoas ficam sujeitas a coágulos no sangue, instalando um quadro de trombose venosa profunda, que pode matar.

Abatido em pleno voo

Longas viagens afetaram a saúde do admirado embaixador George Lamazière, que, após susto, indignado, antecipou sua aposentadoria.

Novo cotado

Ganha força na bolsa de apostas o nome de Wellington César Lima e Silva para suceder a Flávio Dino na Justiça. É secretário especial de assuntos jurídicos de Lula e ligado ao senador Jaques Wagner (PT-BA).

Politiquês

O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) disse que a nova legislação tributária aprovada esta semana no Congresso Nacional “é a reforma mais estruturante da História”. Ninguém entendeu. Nem explicou.

Mandou bem

Deputados entenderam a ameaça do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de que iria cortar o salário de quem faltasse na sessão de sexta (15). Dos 513 deputados, 510 marcaram presença no plenário.

Só não vê quem não quer

Os deputados Kim Kataguiri (União-SP) e Marcel van Hattem (Novo-RS) denunciaram a pressa e falta de análise da reforma tributária na Câmara. “Indecente”, disse o gaúcho, que garante: a nova lei aumenta impostos.

Não é Paris, Roma...

Após quase um ano da posse, Lula finalmente encontrou tempo na badalada agenda para ir ao Espírito Santo, a primeira visita no ano.

A passagem foi relâmpago: pouco mais de duas horas.

Bolsonaro cercado

Jair Bolsonaro deu trabalho para a segurança nesta sexta-feira (15), em Curitiba. Admiradores descobriram que o ex-presidente estava almoçando e logo a multidão cercou o comércio para tentar uma foto.

Gênio

Antes mesmo da aprovação da reforma tributária no plenário da Câmara, o líder do governo, José Guimarães (PT-CE), já falava em ato de promulgação dos presidentes do Senado e da Câmara.

Moro em seu labirinto

Sob intensa cobrança, acusado apoiar Dino, Sérgio Moro (União-PR) não abre o voto. Alegou “prerrogativa parlamentar” e ameaça do PCC. Mas destacou voto na desoneração da folha e marco temporal.

Pensando bem...

...na geléia geral, corte suprema é lugar de comunista, palácio é morada de ladrão e cadeia é destino de golpista doente ou da terceira idade.

PODER SEM PUDOR

Falando mal de Mantega

Certa vez, o deputado Paulinho da Força, na época filiado ao PDT-SP, encontrou casualmente o ex-ministro Antônio Palocci no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Paulinho lia nos jornais que Guido Mantega (Fazenda) preparava medida provisória garfando R$ 2,2 bilhões do FAT para pagar dívidas de agricultores com multinacionais. “Que absurdo!”, resmungou Paulinho. Petista ainda nas graças de Lula & cia, Palocci concordou: “Claro que é um absurdo, eu jamais faria isso!” E, diante de um Paulinho cada vez mais surpreso, o ex-ministro lamentou, irônico: “E você, Paulinho, vivia pedindo minha cabeça!...”



Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

