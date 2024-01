Presos que fugiram do saidão lotariam 2.084 cidades; confira a coluna deste sábado (20)

A- A+

“Teria a deputada informações privilegiadas?”

Carol de Toni (PL-SC) sobre a petista que anunciou prisão de Jair Bolsonaro “em breve”

Presos que fugiram do saidão lotariam 2.084 cidades

Dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do Ministério da Justiça, mostram que o número de presos que infringiram normas a serem cumpridas durante o saidão (ou saidinha) é maior do que a população de quase metade dos 5.570 municípios brasileiros. Dos 120.244 presos que tiveram a regalia no primeiro semestre de 2023, 7.630 não retornaram, se atrasaram na reapresentação à unidade prisional ou cometeram alguma outra falta enquanto gozavam boa vida.

Pressão para acabar

A cada saidão ou saidinha cresce a pressão para acabar com esse instrumento de impunidade e até fuga de criminosos.

Pacheco nem aí

Projeto que acaba com a saidinha dormita na gaveta do Senado desde março de 2023, após aprovação de lavada, na Câmara, por 311 a 98.

Aposta no esquecimento

Pacheco pode perder, se apostar no esquecimento do eleitor de Minas, indignado com o assassinato de um policial por beneficiado por saidinha.

Saidinha, um deboche

Assassinos dos próprios pais ou filhos, como Suzane von Richthofen e o casal Nardoni, foram liberados para curtir Dia dos Pais ou da Criança.

Lula faz lembrar ‘volta à cena do crime’ de Alckmin

A presença do presidente Lula (PT) em Abreu e Lima (PE), para anunciar o recomeço de tudo, fez lembrar o vaticínio de Geraldo Alckmin, seu vice. Quando ainda defendia princípios de liberdade política e econômica no palanque da oposição, o ex-governador definiu em vídeo, que viralizou nas redes, o que Lula pretendia com a candidatura presidencial: “Voltar à cena do crime!”. A Lava Jato e o TCU apuraram que, dessa refinaria, o esquema petista de corrupção surrupiou vários bilhões de Petrobras.

Roubaram demais

Afora a Lava Jato, o Tribunal de Contas da União atestou R$ 2,7 bilhões em “sobrepreço” e em 2021 o rombo na refinaria somava R$ 15,4 bilhões.

Além de roubo, calote

O Brasil ainda teve de cobrir o calote de R$ 3,5 bilhões da Venezuela, que Lula fez “sócia” da refinaria de Abreu e Lima por meio da PDVSA.

Começou errado

O ditador Hugo Chávez foi quem escolheu o local da refinaria porque sua propaganda se apropriava do legado histórico de Abreu e Lima.

Calendário não oficial

A volta do Legislativo está prevista para o dia 2, uma sexta, mas o retorno de fato de deputados e senadores ficará para o dia 6, na semana antecede o Carnaval. Na prática, trabalho mesmo só a partir do dia 20.

Quem manda

Após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apontar “acordo” com o governo para revogar a MP da Reoneração, Fernando Haddad não conseguiu explicar. Só admitiu que Lula falará com Pacheco.

Constrangimento geral

A visita de Lula ao Ceará foi tumultuada. A ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins (PT) acusou o Ministério da Educação de Camilo Santana de barrar seu aceso à visita, que ignorou. E divulgou nota à imprensa.

Impacto reduzido

Apesar da atenção da imprensa, a operação da PF na casa do líder da Oposição na Câmara, Carlos Jordy, foi só o 16º tema mais procurado da quinta (18) na internet, segundo o Google Trends, que mede as buscas.

Esses canadenses...

Primeiro-ministro lacrador do Canadá, o chatíssimo Justin Trudeau sofre críticas após curtir férias em resort da Jamaica de um amigo da família, que é um dos seus maiores “doadores” de campanha.

Governo desastroso

Ex-ministro e secretário municipal em São Paulo, Aldo Rebelo, que foi ministro de Lula 1, classifica o primeiro ano Lula 3 como “tragédia” e “desastre”, cuja agenda é “controlada por interesses internacionais”.

Celso Daniel, 22 anos

Na manhã de 20 de janeiro de 2002 o corpo do prefeito de Santo André (SP) Celso Daniel foi encontrado com 8 tiros, em uma estrada. Suspeita-se até hoje que foi morto por correligionários em “queima de arquivo”.

Previsível

Após o estado de Iowa, nos Estados Unidos, as primárias do Partido Republicano serão realizadas em New Hampshire, onde o ex-presidente Donald Trump venceu em 2020 (84,4% dos votos) e 2016 (35,2%).

Pensando bem...

...amigo pagar a conta do político não é exclusividade do Brasil.

PODER SEM PUDOR

Lula não é Serra

Durante a visita a Uberaba (MG), o então governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), deu uma de “mineirim” sabido e alterou a disposição dos nomes, à mesa do almoço, só para ficar ao lado de Lula 1. O presidente percebeu a manobra e fez uma gozação: “Ô, Aécio, pode ficar tranquilo que não vou falar mal de você, não. O Zé Serra já fala...”



Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

