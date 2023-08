Republicanos recusa Esporte e vices de BB e Caixa; confira a coluna deste sábado (26)

A- A+

“Não abriremos mão de lançar candidatura própria do PL”

André Fernandes (PL-CE) avisa: quem escolherá o candidato do seu partido em Fortaleza será Jair Bolsonaro

Republicanos recusa Esporte e vices de BB e Caixa

Partido forte na Câmara, com 41 deputados cujos votos podem definir vitórias ou derrotas do governo, o Republicanos recebeu proposta concreta do presidente Lula (PT) em sua tentativa de cooptação dos partidos de centro para compor a base governista. Pela proposta, recusada sem hesitações pelo deputado Marcos Pereira (SP), presidente da sigla, o Republicanos ganharia o Ministério do Esporte para chamar de seu, de porteira fechada, e duas vice-presidências de bancos estatais.

Bancos na roda

Para retomar as negociações com o Republicanos, Lula terá de melhorar sua oferta, que inclui vice-presidências do Banco do Brasil e da Caixa.

Aceno insuficiente

A proposta foi considerada “indigna” pela cúpula da sigla. Mas, mestre da negociação, Lula ainda espera comprar barato o apoio do Republicanos

Sem poupar o BB

Lula ignorou conselhos para não incluir bancos na cooptação, sobretudo o BB, que ainda está no auge histórico do seu melhor desempenho.

Não pode dar certo

O oferecimento de ministérios de porteira fechada segue o velho estilo Lula, que resultou nos escândalos de corrupção Mensalão e Petrolão.

Deputada petista tem gabinete mais caro em SC

A recordista de gastança na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) é, com todos os “méritos”, a deputada estadual do PT Luciane Carminatti. O gabinete da parlamentar custou R$ 368,6 mil desde o início da legislatura, em fevereiro. O mês de agosto ainda não está como todas as despesas lançadas. A coluna usou dados do portal de transparência da própria Alesc para extrair os valores. Os gabinetes dos 40 deputados estaduais catarinenses custaram R$ 8 milhões só este ano.

PL na vice

Ana Campagnolo (PL) aparece na sequência: seu gabinete custou, até agora, R$ 363,4 mil. É seguida por Ivan Naatz (PL), gasto de R$ 335,3 mil.

Fecha o top 5

A lista segue com Volnei Weber (MDB), que já gastou R$ 321,6 mil e Paulinha (Podemos) que torrou outros R$ 316,7 mil.

Mais em conta

O gabinete mais barato é do deputado Matheus Cadorin (Novo), foram R$ 66,6 mil nesta legislatura.

Poder supremo

Diante de um Congresso de cócoras, o STF legislador está com a corda toda: em uma mesma semana, interferiu em temas do Legislativo para deliberar sobre descriminalização das drogas, marco temporal das terras indígenas e até redistribuição das vagas de deputados nos Estados.

Canetada

O STF decidiu alterar o tamanho das bancadas estaduais na Câmara. Devem perder deputados Alagoas (1), Bahia (2), Paraíba (2), Pernambuco (1), Piauí (2), Rio de Janeiro (4) e Rio Grande do Sul (2).

Corpo a corpo

Novo representante do MPF na “delegacia de polícia” do STF, o subprocurador-geral Humberto Jacques de Medeiros também integra o corpo docente do IDP, faculdade de Direito do ministro Gilmar Mendes.

Crise na Lacrolândia

Só nesta semana, com votos mais conservadores, Cristiano Zanin conseguiu irritar duas vezes a esquerda tacanha. Causou chiadeira o voto do ministro contra a descriminalização do porte da maconha.

VAR em breve

O Ministério Público italiano aprovou o envio das imagens do aeroporto de Roma com a confusão entre o ministro Alexandre de Moraes (STF), seus familiares e um grupo de brasileiros. Ainda falta a Justiça aprovar.

Mozzarella

O deputado Marcon (Pode-RS) cobrou o presidente da CPMI do 8 de Janeiro, deputado Arthur Maia (União-BA), para resistir às pressões do governo sob pena de virar o “pizzaiolo” em plena produção.

Hipocrisia

O senador Cleitinho (Rep-MG) chama de “fariseu” esquerdista que diz não aceitar presentes, e desafia: “já que vocês estão preocupados com os presentes, vamos investigar Bolsonaro, Lula, Dilma, todo mundo”.

O lixo ficou

Mais de 10 dias após o fim da Marcha das Margaridas, realizada em Brasília entre 15 e 16 de agosto, faixas guiando ao evento ainda sujavam as ruas da cidade e impedia completa visibilidade das vias.

Pensando bem...

...já que virou um armazém de secos & molhados com Argentina no Brics, o grupo já pode ser chamado de bric-à-brac.

PODER SEM PUDOR

Papel de deputado

Paulo Lustosa era deputado federal pelo Ceará quando foi procurado por um prefeito. Ele queria resolver “um problema urgente” e estendeu um papel. Lustosa leu e se espantou com o teor da pretensão: “Mas isto é ilegal, infelizmente não será possível.” O prefeito torceu o nariz, indignado: “Se fosse legal, eu não precisaria de deputado...”



___

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

