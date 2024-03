Saída de Nísia assanha Padilha e agrada oposição; confira a coluna desta sexta-feira (22)

A- A+

“Presidengue, a cara da dengue no Brasil” Deputado Coronel Alberto Feitosa (PL-PE) lançando boneco de Lula vestido de mosquito

Saída de Nísia assanha Padilha e agrada oposição

Poucas coisas aproximam governo e oposição no Congresso, mas a eventual saída da ministra da Saúde, Nísia Trindade, tem o “efeito ímã”. O ministro Alexandre Padilha, desmoralizado na articulação política, já se apresenta como opção a Nísia. Após a reunião ministerial de segunda (18), Nísia despachou com Lula no Planalto para acertar o rumo. Fontes confirmam a presença do secretário-executivo do ministério, apesar de não constar da agenda oficial. Ela vai ficando, mas já não é indemissível.

Fiasco petista

A vacinação contra dengue só alcançou 0,2% da população e pouco mais de 14% do público-alvo, crianças de 11 e 12 anos. Um fiasco.

Papelão punido

O papelão do governo federal no combate à dengue é um dos principais causadores da queda na aprovação de Lula e de sua administração.

Crise agendada

Situação e oposição têm até data para a próxima crise envolvendo a ministra: fim de abril, quando vencem lotes estocados da vacina Qdenga.

Motivo político

No Congresso, partidos estão de olho nos mais de R$21 bilhões previstos em emendas parlamentares. PT e PL somam R$3,8 bilhões.

DF vigia pistoleiros que ameaçam Rueda, do União

O secretário de Segurança do governo do DF, Sandro Avelar, disse que a área de Inteligência monitora supostos assassinos de aluguel em Brasília observando a rotina do novo presidente do União Brasil, Antônio Rueda. O foco do governo do DF é proteger a família ameaçada. A Justiça pode decretar sem demora a prisão da dupla, vista em um carro, lentamente, à frente do escritório de Rueda, e registrando tudo em fotos e vídeos. A polícia observou que eles deixaram a cidade e dias depois retornaram.

Pistolagem no Uber

A investigação verificou que o veículo era de aplicativo, facilitando a identificação do motorista, que deu mais pistas dos suspeitos.

Família ameaçada

Rueda e família, foram ameaçados de morte pelo deputado Luciano Bivar (PE), inconformado com a perda do controle do partido.

Palavras de ódio

Uma das provas de ameaça é a gravação chocante em que, aos gritos, demonstrando muita raiva, Bivar ameaça matar familiares de Rueda.

Velha fraude renovada

Apesar dos 425 deputados que registraram presença na sessão plenária da Câmara, na tarde desta quinta (21), apenas 25 deram as caras. Os artistas neutralizaram a fraude inventando a sessão “semipresencial”.

Fui ali, já volto

O feriado de Sexta-Feira Santa, dia 29, já provoca esvaziamento do Congresso e da Esplanada dos Ministérios, esta semana. Parlamentares e até ministros, esses folgados, ficarão fora de Brasília até abril.

Mentir é crime

“É a retratação ou a responsabilidade por calúnia e difamação. Lula decide”, deputada Rosana Valle (PL-SP) dá alternativas para o presidente após mentir sobre o “sumiço” de móveis do Alvorada.

Grande eleitor

Ratinho Jr (PSD) é o melhor cabo eleitoral para candidatos a prefeito de Curitiba. Levantamento do Paraná Pesquisas apurou que 35,1% dos eleitores “com certeza” votam no indicado do governador do Paraná.

Lugar errado

Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) inventou de atribuir a Marina Silva (Meio Ambiente) abertura de mercado em evento do agronegócio. Foi a “senha” para tomar vaia tão estrepitosa quanto inesquecível.

Amuleto da sorte

A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) lançou uma mini boneca inspirada nela mesma. A criação foi de um artista paranaense, e ela garante: a boneca espanta comuna.

Inquérito da baleia

Rubinho Nunes (União-SP) ficou intrigado após piada do ministro Dias Toffolli (STF) com o tamanho do colega Flávio Dino. “Agora o Toffoli vai responder por importunação de baleia?”, quis saber o vereador.

Deputado desidratado

O deputado Vander Loubet (PT-MS) foi internado em Campo Grande (MS) nesta quinta (21), logo após retornar de Brasília. O quadro é desidratação aguda, mas os médicos descartaram dengue.

Pensando bem…

…no Congresso, março já bateu asas e voou.

PODER SEM PUDOR

O céu que nos protege

Doutorado e pós-graduado em política e dificuldades, ainda assim o saudoso deputado pernambucano Thales Ramalho tinha muito a aprender. Em campanha para novo mandato, certa vez, ele viu que a seca tornara desoladora a paisagem Serra Talhada (PE). Puxou conversa com um agricultor: “A terra está ruim, não é, meu amigo?” A resposta representou a lição do dia: “A terra até que tá boa, dotô. O céu é que não está prestando...”

___

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também

EX-JOGADOR Como é o presídio de Tremembé, onde Robinho ficará preso