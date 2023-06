Sede da COP30, Pará é recordista de desmatamento; veja a coluna desta sexta (16)

A- A+

“Justiça ou vingança?”

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre a busca e apreensão contra o senador Marcos do Val (Pode-ES)



Sede da COP30, Pará é recordista de desmatamento

O presidente Lula desembarca amanhã (17) em Belém (PA) e anuncia a cidade como sede da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30). Um assunto espinhoso deve ser ignorado pelo petista: o estado é campeão de desmatamento no Brasil, segundo a última edição do Relatório Anual de Desmatamento (RAD-2022), divulgado nesta semana pelo MapBiomas.

Motosserra

Os dados mostram que o Pará, sozinho, é responsável por 22,2% de todo desmatamento nacional. O Amazonas, em segundo, 13,33%.

Ranking

O RAD-2022 divulgou a lista dos 50 municípios que mais desmataram, 17 são paraenses. No topo, Lábrea (AM), seguido por Altamira (PA).

Funil

Os 10 municípios do topo do ranking respondem por 21,8% de tudo que foi desmatado no Brasil em 2022. Desta lista, quatro estão no Pará.

Grana garantida

Mesmo com sofrível combate ao desmatamento, o governador Helder Barbalho conseguiu R$5 bilhões do BNDES para viabilizar a COP30.

Após ‘fazer o L’, Ometto agora critica esquerdas

Controlador do grupo Cosan, dono da Comgás, Raízen etc., Rubens Ometto, que é membro do “Conselhão” de Lula, fez críticas ao governo brasileiro e à esquerda na América Latina durante evento em Nova York. Sem citar o presidente brasileiro, mas também sem poupá-lo, Ometto disse que as esquerdas latino-americanas usam “fórmulas antigas, que já deram errado”. Ele citou avanços ameaçados no Brasil, como a reforma trabalhista e as privatizações, que até descreveu como “tímidas”.

Como caranguejo

Após citar a timidez das privatizações, Ometto afirmou à plateia de poderosos em Nova York que “o Brasil não pode andar para trás”

Lacalle Pou premiado

A Americas Society, prestigiosa ONG fundada por David Rockefeller, premiou o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, no mesmo evento.

Bola cheia nos EUA

Lacalle Pou está com a bola tão cheia nos EUA que foi recebido pelo presidente Joe Biden mesmo sem previsão na agenda da Casa Branca.

Lula não é levado a sério

Os próprios ministros não levam Lula a sério. Ele voltou a decretar ontem que iniciativas são de governo e não de ministros. Recado a Marina Silva (Meio Ambiente) e outros que agem à revelia do Planalto. É a segunda vez que ele faz essa advertência. Eles não ligam e nada lhes acontece.

O espírito da coisa

Após aprovação, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, explicou a intenção do projeto que pune “discriminação” a políticos: impedir que suas excelências “sejam agredidos em aviões, nos hotéis, nas festas”.

Frente ampla

Tem digital de boa parte da Câmara no indecoroso projeto contra quem “discriminar políticos”. A proposta de Dani Cunha (União-RJ), foi piorada substancialmente por Cláudio Cajado (PP-BA), com apoio do PT.

Haldol no estoque

Criticado por Carla Zambelli (PL-SP), a quem ele atribui parte das razões da derrota de Bolsonaro, Ciro Nogueira (PP-PI) ironizou: “alguém tem uma bula de Haldol e um colete de grafeno, apenas por precaução?”

O jogo jogado

A batida da Polícia Federal em endereços ligados ao senador Marcos do Val (Podemos-ES), nesta quinta-feira (15) deu força à pressão petista para excluir o parlamentar da composição da CPMI do 8 de Janeiro.

Pernambuco dividido

A bancada pernambucana na Câmara se dividiu na votação do projeto sobre a “discriminação” contra políticos. Foram 13 votos favoráveis, nove contrários e três ausentes. A intimidação acabou aprovada por 252 a 163.

Ninguém entendeu

Virou piada nas redes sociais o discurso do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que usou cartão corporativo até para pagar tapioca, sobre membros da CPI do MST que “invadiram” propriedade dos Sem Terra.

Meloni, si

Lula não terá encontro com a primeira-ministra Giorgia Meloni, em sua passagem pela Itália, mas o mega-empresário Elon Musk, que sabe das coisas, fez questão de visitar a italiana conservadora em Roma, ontem.

Pergunta na semântica

Quem invade o invasor é...?

PODER SEM PUDOR

Convite irrecusável

Os muitos anos como interventor em Minas Gerais deixaram Benedito Valadares mal-acostumado. Ao anunciar que deixaria a vida pública, ele respondeu assim ao convite para ocupar cargo de direção em uma empresa privada: “Vou ter gabinete? Secretárias? Telefones?...” O presidente da companhia respondeu afirmativamente, ele continuou: “...carro preto com motorista? Vou ter carro preto?...” O empregador afirmou: “Isso não estava nos planos, governador, mas a gente dá um jeito.” Valadares bateu o martelo, com um sorriso maroto: “Então eu aceito, uai...”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

www.diariodopoder.com.br

