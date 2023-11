Sem cargo, Janja tem agenda de vice no Planalto; confira a coluna desta quarta (1º)

A- A+

“A preocupação de Lula é bola de ouro e indiretas. Sai do fake, Janja”

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre as picuinhas de Lula nas redes sociais

Sem cargo, Janja tem agenda de vice no Planalto

Negando-se a informar os gastos e presentes da primeira-dama Janja, a Casa Civil alega que ela “não tem função” e nem exerce cargo público, mas a rotina em seu gabinete no Palácio do Planalto mostra o contrário. Janja recebe ministros para “despachar”, incluindo o chefe da Casa Civil, Rui Costa, além de, parlamentares e embaixadores e funcionários da ONU. A agenda de Janja faz sombra ao próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, cujo gabinete, aliás, está relegado a um anexo do Planalto.

Despacho e pose

Janja recebeu Rui Costa em março, no mesmo dia (17) em que armou cena para ser fotografada no bandejão do Planalto. Nunca mais voltou.

Definindo redes

Também em março, em plena cruzada do governo Lula para regular as big techs, Janja recebeu Juliana Barreto, representante do Google Brasil.

Liberou geral

As ministras Cida Gonçalves (Mulheres) e Esther Dweck (Gestão), além do deputado federal Reimont (PT-RJ), também batem ponto por lá.

TV Janja

Além de outros salamaleques, há registro da reunião com Flávia Filippini, chefona da EBC, no dia da live de Janja transmitida pela TV Brasil.

Governo Lula ignora PEC das Drogas no Senado

Primeiro tema abraçado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, contra decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das Drogas, que novamente torna ilícito o porte dessas substâncias, foi ignorada pelas autoridades do governo Lula (PT). Era esperada a participação dos ministros Flávio Dino (Justiça) e Nísia Trindade (Saúde) num debate nesta terça-feira (31), mas apenas um pesquisador da Unifesp apareceu... e por conferência de vídeo.

Reunião

A audiência foi marcada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é o primeiro passo da tramitação da PEC.

Reação

A PEC das Drogas foi apresentada pelo próprio Rodrigo Pacheco em setembro, após decisão do STF de descriminalizar o porte de drogas.

Letra da Lei

Segundo a proposta, a lei passará a considerar como crime “a posse e o porte, independentemente da quantidade, de entorpecentes e drogas”.

SOS Pernambuco

Faltou espaço no auditório da Secretaria de Planejamento, nesta terça-feira (31), para a reunião da governadora Raquel Lyra (PSDB) sobre os planos para investimento em Pernambuco. Até a oposição, apareceu.

Ouve o que não quer

Júlia Zanatta (PL-SC) não perdoou a lição que Lula tentou dar sobre “farra e noitada” de jogadores de futebol. A deputada lembrou que a festa é com o dinheiro deles e perguntou do “batcu” do Ministério da Saúde.

Fim melancólico

Chegou ao fim a presidência do Brasil no Conselho de Segurança da ONU sem aprovar resolução sobre o conflito Israel x Hamas. A proposta brasileira naufragou quando o Brasil tentou isolar os EUA. Ganho o veto.

Ressaca

O mercado financeiro ainda vive a ressaca das falas com ares de “liberou geral” do presidente Lula e a desmoralização do ministro Fernando Haddad (Fazenda) sobre a meta fiscal. O dólar fechou em R$ 5,05.

Muitas coincidências

Presidente do BNDES, Aloizio Mercadante foi à Comissão de Assuntos Econômicos tentar convencer senadores de que a promessa de R$ 100 bilhões para financiar projetos na Amazônia não terá o mesmo destino da promessa (caloteira) de países ricos de “doar US$ 100 bilhões”.

Preocupado

O presidente dos EUA, Joe Biden, assinou “ordem executiva”, uma espécie de medida provisória, que cria as primeiras regras para o uso e desenvolvimento da inteligência artificial no país.

De novo não

O senador Sergio Moro (União-PR) ironizou o pouco caso de Lula com a meta fiscal do próprio governo: “Qual será a nova meta fiscal que o Governo Lula não irá mais uma vez cumprir?”.

Fora da roda

A Organização de Países Produtores de Petróleo (Opep) elevou a produção pelo terceiro mês seguido, segundo acompanhamento da Reuters. Mas não há informação de aumento de produção na Venezuela.

Pensando bem...

...Haddad aumenta impostos com a mão na cabeça para não perder o juízo, mas não perde o mau humor.

PODER SEM PUDOR

Bons de dança

A pirotécnica “Força Nacional de Segurança” fez lembrar certa vez ao jornalista Arael Costa, professor da UFPb, a adesão de uma tropa de cavaleiros gaúchos ao “movimento pela legalidade” chefiado pelo governador Leonel Brizola. Após ordenar sua incorporação à Brigada Militar, Brizola indagou ao líder: “Então, sua tropa é mesmo boa de briga?” O homem respondeu: “Bom, de briga não sei, não. Mas de dança, tchê...”



Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

