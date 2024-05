Tapetão de Lula no STF revolta parlamentares; confira a coluna deste sábado (11)

A- A+

“Esse governo é analógico! Que vergonha!”

Deputado Sóstenes (PL-RJ) critica demora para liberar recursos para ajudar o Sul

Tapetão de Lula no STF revolta parlamentares

Ainda provoca desgaste para Lula (PT) no Congresso o tapetão que o governo aplicou no Supremo Tribunal Federal no caso da desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam no País. Lula & Cia perderam cinco vezes na Câmara e no Senado, mas ganharam no aliado STF a reversão o projeto que prorrogava a medida. Marcel van Hattem (Novo-RS) define o que vê: “Coalizão espúria construída para contrapor as decisões do Congresso que desagradam [o governo Lula]”.

Sem acordo

“O Congresso se manifestou de forma clara sobre essa questão, mais de uma vez, e sua decisão precisa ser respeitada”, disse van Hattem.

Independência ferida

“Judicializar decisão do Legislativo, órgão competente para tal função, é ataque nítido à independência dos Poderes”, diz Luciano Zucco (PL-RS).

Falta de respeito

“É chantagem institucionalizada”, avalia Kim Kataguiri (União-SP), que acredita que o tapetão é um desrespeito à decisão do parlamento.

Chantagem

Passa a mensagem de que, se o governo for derrotado, basta apresentar MP inconstitucional para forçar o congresso a rever”, disse Kataguiri.

Demitidos do governo Lula totalizam só 0,0003%

Com mais de 1,1 milhão de empregados, o maior empregador único do Brasil, o governo federal demitiu apenas 403 servidores (0,0003%) desde que Lula (PT) assumiu a Presidência, em janeiro de 2023. A taxa de funcionários punidos com demissão após processos administrativos, como prevê a Lei, caiu pela metade em relação ao mesmo período no governo Bolsonaro, quando 757 funcionários públicos foram demitidos.

Máxima privada

A “curva da vitalidade” de Jack Welch, célebre executivo da GE nos anos 80, prevê afastar 10% dos empregados com a pior produtividade.

Nem aposentadoria

Foram 90 as aposentadorias cassadas pelo governo Lula nos primeiros 16 meses de governo, contra 119 na administração passada.

Bem diferente

O governo Bolsonaro demitiu 45 pessoas do emprego, cargo ou função entre janeiro de 2019 e maio de 2020. No atual governo Lula, zero.

Pegando carona

O presidente Lula foi a Alagoas inaugurar uma obra já concluída, projeto do ex-senador Benedito de Lira turbinado com recursos pelo filho Arthur Lira e finalizada por JHC, o bem-avaliado prefeito de Maceió.

É bom ficar de olho

Enquanto o governador Eduardo Leite estima em R$19 bilhões o custo da reconstrução do Estado, no governo federal já houve previsão mais elástica: “entre R$50 bilhões e R$100 bilhões”. Humm...

Internet garantida

O valor de mercado das 1.000 unidades do Starlink, sistema de conexão à internet via satélite, doadas por Elon Musk ao Rio Grande do Sul, é de R$2 milhões, além de outros R$184 mil/mês em custos de operação.

Real parlamentarista

Em entrevista ao podcast Diário do Poder, o deputado Luiz Phillipe de Orleans e Bragança (PL-SP) disse acreditar que “o parlamentarismo é o que salvaria o Brasil”. Para ele, o presidencialismo produz ditadores.

Anielle na mira

Rendeu representação na Comissão de Ética Pública da Presidência contra Anielle Franco (Igualdade Racial) exploração das chuvas no Rio Grande do Sul para pedir votos. São poucas as chances de dar em algo.

Brasília presente

A campanha Brasília pelo Sul, organizada pela primeira-dama do DF, Mayara Rocha, arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos para as vítimas das enchentes. Dez caminhões e três vans já partiram da capital.

Não têm limites

O governo vai torrar R$2 milhões retirados do bolso do pagador de impostos em “serviços de comissaria”, ou seja, na mais pura mordomia a bordo dos aviões da FAB utilizados por Lula e o vice Geraldo Alckmin.

Quem avisa...

Para Capitão Alden (PL-BA), o governo “compromete a harmonia entre Poderes e só gera mais desgaste para o próprio Lula, que até outro dia estava com mais de 130 assinaturas em um pedido de impeachment”.

Pensando bem...

...então está combinado: é “fake news” notícias sobre o governo que o governo não gosta.

PODER SEM PUDOR





Mulher de César

Ildo Meneghetti disputava contra os trabalhistas o governo do Rio Grande do Sul pela Frente Democrática. O mote de sua campanha era a honestidade. “Ele tem as virtudes da mulher de César”, diziam seus adeptos. O vereador trabalhista Temperani Pereira provocou: “Cuidado com esse negócio de mulher de César; Messalina foi uma delas e teve 156 amantes...”

___

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

