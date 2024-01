A- A+

Tropa governista lidera gastos com cotão no Senado; confira a coluna desta quarta (3)

“A realidade virtual é muito diferente da realidade real”

Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao defender o PL das Fake News

Tropa governista lidera gastos com cotão no Senado

O ano de 2023 acabou, mas os balanços com os gastos de políticos na Praça dos Três Poderes ainda estão sendo contabilizados. Até o momento, uma verdadeira tropa governista lidera os gastos com o “cotão parlamentar” no Senado: Omar Aziz (PSD-AM), ex-presidente da CPI da Covid, Beto Faro (PT-PA) e Chico Rodrigues (PSB-RR) são campeões. Juntos torraram quase R$ 2 milhões. Só Aziz conseguiu gastar R$ 700 mil.

Coração de mãe

O cotão ressarce parlamentares por gastos diversos; do pão de queijo ao aluguel de escritório, pagamentos de assessorias etc.

Briga petista

O senador Beto Faro (PA) é o petista que mais gastou no Senado: mais de R$ 621 mil. Rogério Carvalho é o segundo com R$ 570 mil.

Cabalístico

Randolfe Rodrigues (ex-Rede, futuro PT) líder do governo Lula (PT) é o 12º senador gastão: R$ 536 mil com o cotão parlamentar. Quase 13º.

Outro lado

Na oposição, o senador Carlos Portinho (PL-RJ) lidera entre gastos com o cotão: R$ 488 mil. Mas perde para três senadores só no PT.

Agenda de Lula com parlamentares é reduzida

O presidente Lula não deu grande atenção para parlamentares, nem mesmo do próprio partido ou da base de apoio, no primeiro ano do seu terceiro governo. O petista recebeu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e seu líder, Jaques Wagner (PT-BA), apenas três vezes cada. Dentre os demais senadores, apenas Davi Alcolumbre (União-AP) e Humberto Costa (PT-PE) tiveram encontros com Lula.

Prioritários

O presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, e o ex-presidente argentino Alberto Fernández, foram recebidos quatro vezes por Lula em 2023.

Duas Casas

Nenhum senador conseguiu obter quatro encontros com Lula, em 2023. Entre deputados, apenas o presidente da Câmara, Arthur Lira.

Interesses

Gleisi Hoffmann, presidente do PT, conseguiu cinco encontros com o presidente. Guilherme Boulos (Psol-SP) esteve com Lula duas vezes.

Pré-conceito

Entre os dez deputados federais que conseguiram emplacar encontro com Lula, apenas Arthur Lira (PP-AL) e Guilherme Boulos (Psol-SP) não são do PT. Todos os outros deputados recebidos são do partido de Lula.

Ex, tudo bem

Ex-ministro dos Transportes nos governos Dilma e Lula, Alfredo Nascimento aproveitou o fim do ano para passar as férias com a família em Miami, nos Estados Unidos.

Atualização dá trabalho

Contadores e tributaristas correm para se atualizarem sobre a nova legislação, após as mudanças propostas pelo governo Lula e aprovadas nas últimas semanas de 2023. A corrida agora é contra o tempo.

Progressista, pero...

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes cassou a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Bahia) que criou vínculo trabalhista entre empresa de transporte (Uber) e um motorista.

Foco errado

As manchetes de sempre comemoraram a queda de mais de 80% no registro de novas armas junto aos órgãos competentes, como a Polícia Federal. Já a apreensão de armas ilegais não bateu nenhum recorde.

Comparações

Com a sanção do Orçamento para 2024, as eleições municipais do ano que vem serão as mais caras de todos os tempos, no Brasil. Custará quase o mesmo que uma eleição federal nos EUA, por exemplo.

Sem base

As eleições municipais de 2024 devem custar mais que a eleição geral de 2022, onde brasileiros escolheram ocupantes de cinco cargos; deputados estaduais, federais, senadores, govenadores e presidente.

Essa saidinha…

Em São Paulo, a polícia prendeu 591 presidiários beneficiados pela escandalosa “saidinha de fim de ano”, devolvendo-os à cadeia. Em vez do Natal com a família, como acreditam os ingênuos, eles aproveitaram a saidinha para cometer novos crimes.

Pensando bem...

...o combinado saiu caro e dobrou a meta.

PODER SEM PUDOR

Gado vacum, só um

Os adversários de Benedicto Valadares, em Minas, eram cruéis e implacáveis, criando variadas versões sobre sua burrice. Terminaram construindo estrofes de indiscutível mau gosto, mas de muito efeito político:

O Brasil tem muitos muares,

E muito gado vacum.

Mas Benedicto Valladares

Só tem um.



___

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

www.diariodopoder.com.br

