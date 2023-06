Zanin vira escada para Alcolumbre presidir Senado. Veja a coluna desta segunda (19)

A- A+

“Não era exatamente uma pessoa que tivesse a dimensão política.”

Eduardo Paes avalia o desempenho de Dilma Rousseff nos protestos que terminaram no impeachment



Zanin vira escada para Alcolumbre presidir Senado

O entorno de Davi Alcolumbre (União-AP) tem certeza de que a votação a jato de Cristiano Zanin, amigo e advogado pessoal de Lula (PT), para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) passa pelo plano do senador de voltar a comandar o Senado. A coluna ouviu dois parlamentares próximos a Alcolumbre que dizem que até a escolha de Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PA) tem motivo claro: prestigiar o vice-presidente do Senado e poder barganhar a disputa pelo comando da Casa.



Não esqueceu

Alcolumbre está de olho na Presidência do Senado desde a eleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que acabou levando a poderosa CCJ.

Fatura vem depois

A pressa para votar, sem constranger Zanin, como ocorreu com o agora ministro André Mendonça (STF), vale pontos (caros) com PT e governo.

Empenho

O senador trabalha ativamente por Zanin, já teve jantares com Pacheco, Gilmar Mendes (STF) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

Tentáculos

Alcolumbre também age na Câmara. O senador atua para esfriar a tensão entre Arthur Lira e Lula. A fatura da “ajuda” é dada como certa.

Aécio tenta retomar mandato majoritário em 2026

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) tem feito movimentos discretos para viabilizar uma candidatura majoritária, em 2026, após ter ficado livre de acusações de corrupção. Planeja disputar o governo de Minas Gerais. Nenhuma decisão será tomada sem antes saber quem o bem avaliado governador mineiro Romeu Zema (Novo), reeleito em primeiro turno, vai apoiar. Há, inclusive, sonho tucano que seja Aécio. O plano B do neto de Tancredo Neves é disputar vaga no Senado.

Imbróglio

Eventual candidatura de Aécio precisa ainda esperar o desfecho definitivo sobre federação futura do PSDB, Podemos e Cidadania

Conterrâneo

Aécio não descarta nem o apoio de Rodrigo Pacheco (PSD), inclusive, soltou nota de apoio ao senador na disputa pela Presidência do Senado.

Vale tudo

O apoio de Aécio contrariou o próprio PSDB, liderado por Izalci Lucas (DF) no Senado, que preferiu apoiar Rogério Marinho (PL-RN).

Vergonha incorporada

A Assembleia Legislativa de Pernambuco não atualiza a transparência. Menos da metade dos 49 deputados têm dados disponíveis. Mesmo assim, dá para ter noção do quanto gastaram: R$2,8 milhões em “verba indenizatória”, vergonha criada na Câmara e incorporada pela Alepe.

Dados oficiais

O Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter), do INPE, aponta que o Pará, escolhido por Lula (PT) para sediar a COP30, conferência do clima da ONU, é o lar do maior número de avisos de desmatamentos neste momento, mais de um terço do total na Amazônia.

Montadoras faturam

Até o fim da semana, o programa de Lula para “carros populares” que custam de R$ 60 mil a R$ 120 mil, conseguiu gastar cerca de 35% dos R$ 500 milhões dedicados a quebrar o galho das montadoras amigas.

Vidas importam

Enquanto manchetes se dedicam a superfaturar os acontecimentos de 8 de janeiro, a polícia do Rio de Janeiro investiga as execuções de três pessoas, em menos de uma semana, na capital fluminense.

Foi o BC, mané

Tem gente apontado sinais de redução de ritmo da inflação como “obra do governo”. Mas preciso reconhecer que o remédio amargo dos juros elevados do Banco Central é que derruba a inflação. Infelizmente.

Rápido no gatilho

Mal foi criada semana passada e a nova CPI das ONGs, no Senado, já tem requerimento para a convocação da ministra Marina Silva (Meio Ambiente) explicar a atuação dessas organizações na Amazônia.

Promessa é dívida

Será na quinta (22) reunião conjunta de três comissões do Senado para ouvir o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, sobre a nova política de preços de combustíveis, que ele insiste que “não terão volatilidade”.

Dragão

A inflação na Argentina bateu 114%/ano em maio. O país é governado por Alberto Fernández, amigão de Lula, que chega ao Brasil no fim do mês para o Foro de S.Paulo, de olho na grana do Banco dos BRICS.

Pensando bem...

...desmatar áreas recordes da Amazônia rende sede para conferência do clima.

PODER SEM PUDOR

Barão na CPI

Ao inquirir o empresário Antônio Velasco, na CPI dos Correios que investigava o escândalo de ladroagem do Mensalão, no primeiro governo Lula, o deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP) descontraiu o ambiente sisudo ao lembrar a célebre frase do Barão de Itararé: “Negociata é aquele bom negócio para o qual não fomos convidados.” Cardozo não foi convidado, mas a maioria dos seus correligionários...



Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

