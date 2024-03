Minha chegada em Austin para o SXSW

A- A+

Cheguei em Austin, no Texas, para participar do aguardado festival South by Southwest (SXSW) e a atmosfera de energia e inovação já é visível. A decisão de vir foi rápida, mas os preparativos foram meticulosos, desde organizar a viagem até buscar patrocínio específico para essa experiência única.

Percebi que esse evento poderia ser um catalisador para impulsionar toda uma cadeia econômica, social e educacional. O SXSW Educação, que encerrou suas atividades ontem, foi um exemplo do potencial deste festival para promover tendências e moldar o futuro.

Optei por não me hospedar em hotéis lotados e preferi alugar uma casa mais afastada do centro de Austin, em uma área campestre, onde pudesse relaxar e refletir ao final de cada dia. Este ambiente proporcionará um espaço propício para digerir e compartilhar as experiências do festival.

A cidade está vibrando com o SXSW, e já pude sentir a atmosfera contagiante desde o momento em que desembarquei no aeroporto. A presença brasileira no SXSW é marcante, com diversos representantes do país participando como palestrantes em diversas áreas. Isso reflete o crescente interesse e envolvimento do Brasil no cenário global da criatividade e tecnologia.

Por trás do sucesso do SXSW está uma equipe dedicada, incluindo Tracy Mann, diretora de parcerias, cujo trabalho tem sido fundamental para atrair uma crescente delegação brasileira. Sua conexão com o Brasil e sua dedicação ao festival são exemplos do compromisso do SXSW em promover a diversidade cultural e criativa. O SXSW é mais do que um festival; é uma oportunidade de inspirar e ser inspirado, de conectar-se com mentes criativas e inovadoras de todo o mundo, e de contribuir para moldar o futuro da criatividade e tecnologia.

O SXSW é mais do que um festival; é uma oportunidade de inspirar e ser inspirado

Estou animado para mergulhar de cabeça nessa experiência única, absorver todo o conhecimento e as experiências que o SXSW tem a oferecer, e compartilhar essas aprendizagens com aqueles que não têm acesso a esse tipo de evento.

Meu objetivo aqui é transformar essas vivências em informações valiosas para o ecossistema social do Brasil, para empresas em estágio inicial e para gestores públicos que trabalham com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Estou no SXSW não apenas como espectador, mas como um agente de mudança, buscando potencializar a Rede Muda Mundo e fazer a diferença na sociedade.

Agradeço a todos que me apoiaram nessa jornada e aos meus amigos e parceiros que irão colaborar durante o evento. Esta é uma oportunidade única de contribuir para um futuro mais inovador e inclusivo.

Que essa vivência no SXSW seja enriquecedora e que as experiências compartilhadas possam contribuir para o desenvolvimento e progresso em nossa sociedade.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também

EDITAIS E BALANÇOS