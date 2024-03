O SXSW é mais do que apenas um evento; é uma plataforma para o futuro

A- A+

No universo dinâmico dos eventos globais, o South by Southwest (SXSW) destaca-se como uma vitrine de inovação e um caldeirão de ideias que moldam o futuro em uma variedade de setores, desde tecnologia até saúde e governança. Sua presença em Austin, no Texas, não só energiza a cidade, mas também impulsiona a economia local, proporcionando oportunidades de networking valiosas e conexões significativas.

Contudo, para aqueles que mergulham nessa experiência pela primeira vez, é importante reconhecer que o valor vai muito além da mera presença física. O primeiro encontro com o SXSW não é apenas para absorver o que está acontecendo ao nosso redor, mas para aprender ativamente, preparando-se para futuras edições de maneira mais significativa.

Ao participar do SXSW, não estamos simplesmente lá para exibir nossos feitos ou discursar sobre nossas conquistas. Estamos lá para construir, para colaborar e para fortalecer o ecossistema brasileiro de inovação e impacto. A presença da Casa São Paulo, por exemplo, representa um passo significativo nesse sentido, demonstrando o potencial e o interesse do Brasil em contribuir para esse cenário global.

No entanto, é fundamental ir além. São Paulo pode ser um epicentro vibrante de atividades e iniciativas, mas para verdadeiramente representar a diversidade e a riqueza do Brasil, precisamos estender nosso alcance. A criação da Casa Brasil, da Casa Nordeste e da Casa Recife são passos cruciais para ampliar as oportunidades de participação e promover uma representação mais abrangente de nossa nação no SXSW. Esses espaços não apenas proporcionariam uma plataforma para destacar as realizações e potenciais de diferentes regiões do Brasil, mas também seriam catalisadores para o intercâmbio de ideias, a formação de parcerias e o fortalecimento das redes de inovação e empreendedorismo em todo o país. Devemos mostrar ao mundo o potencial do Brasil em áreas como inovação social, tecnológica e ambiental, destacando nossas soluções criativas para os desafios que enfrentamos como sociedade.

Portanto, ao olhar para o futuro do SXSW e do papel do Brasil nesse cenário, é imperativo que cada participante, especialmente aqueles que estão experimentando o evento pela primeira vez, encare sua presença não apenas como uma oportunidade pessoal, mas como um compromisso coletivo de construir um ecossistema mais inclusivo, diversificado e impactante para a inovação brasileira.

Espero que nossa presença crescente no evento continue a abrir portas para o Brasil e promova mudanças positivas em nossa sociedade e economia. Agradeço aos patrocinadores da Rede Muda Mundo por me trazerem até aqui. Também sou grato ao Experience Club por abrir as portas para seus eventos, à Rede Globo por me proporcionar a oportunidade de participar e à Folha de Pernambuco por fornecer este canal para contar toda essa história.

O SXSW é mais do que um evento; é uma plataforma para o futuro, e estou ansioso para ver como podemos continuar a moldá-lo juntos.



