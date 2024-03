Segundo dia no SXSW: Explorando inovação e cultura

A- A+

No segundo dia da minha participação no Festival South by Southwest (SXSW) em Austin, Texas, deparei-me com uma série de iniciativas inspiradoras e inovadoras que refletem não apenas o dinamismo do evento, mas também a capacidade de governos e organizações em promover mudanças positivas.

Uma das experiências marcantes foi a visita à Casa São Paulo, uma iniciativa do governo de São Paulo para apresentar as diversas iniciativas culturais e sociais do estado.

É bastante interessante ver os governos atuando como plataformas para promover iniciativas locais e proporcionar oportunidades de conexão. Esses espaços não só impulsionam a cultura e o empreendedorismo, mas também oferecem uma plataforma para que as comunidades marginalizadas, como as favelas, possam expressar suas vozes. Durante o evento, tive o prazer de encontrar meu amigo Edu Lyra, da Gerando Falcões, que compartilhou projetos inovadores, como a iniciativa Favela 3D e os empreendimentos sociais da organização.

Essa experiência me levou a refletir sobre a importância de estabelecer espaços semelhantes para outras cidades, como Recife, a fim de destacar suas próprias histórias e iniciativas. Quem sabe um dia teremos um espaço dedicado a Recife no SXSW, não é mesmo?

"Atenção é uma forma tão subestimada de amor." - Brené Brown

Além disso, tive a oportunidade de assistir a uma palestra da Brené Brown, uma autora de best-sellers, que abordou temas como autocuidado, saúde mental e pertencimento. Sua mensagem sobre a importância do cuidado consigo mesmo, com os outros e com o meio ambiente ressoou profundamente comigo, destacando a necessidade de priorizarmos o cuidado em todas as áreas de nossas vidas.

Outro destaque foi a entrevista com o cozinheiro espanhol José Andrés, fundador da World Central Kitchen, referência mundial por seu trabalho humanitário em catástrofes ao redor do mundo. Sua organização exemplifica o poder da colaboração e da ação coletiva na busca por soluções para problemas globais. Fiquei inspirado pela sua mensagem sobre a importância do propósito e da missão das empresas alimentícias em meio à crescente demanda por alimentos.

Essas experiências no SXSW reforçaram minha crença na capacidade da inovação e da colaboração para impulsionar mudanças significativas em nossa sociedade. Através de eventos como esse, podemos não apenas explorar novas ideias e tendências, mas também inspirar ações que podem transformar o mundo ao nosso redor.

