A- A+

A5 carbon edition é lançado pela Audi no Brasil a partir de R$ 397.990 Série especial é limitada a 50 unidades no País. Modelo tem motor 2.0 turbo de 204 cv

A Audi anunciou o lançamento do A5 2.0 Sportback carbon edition no Brasil. É uma série especial desenvolvida exclusivamente para o mercado brasileiro e limitada a somente 50 unidades.O modelo estará disponível ainda neste mês de maio, a partir R$ 397.990.

"A edição limitada A5 carbon edition reflete o posicionamento da marca no mercado brasileiro dentro da estratégia global da Audi AG. Estamos consolidados como uma das fabricantes premium mais desejadas do país e queremos oferecer produtos cada vez mais exclusivos. É o caso do carbon edition, desenvolvido especialmente para atender às demandas e preferências do consumidor local", resume Diego Borghi, Diretor de Vendas da Audi do Brasil.

O design exclusivo oferece ainda mais esportividade, com o spoiler traseiro e as capas dos retrovisores externos compostos em fibra de carbono, material altamente resistente, leve e tecnológico.

A5 carbon edition. Divulgação/Audi

O visual traz, ainda, um adesivo com o logotipo das quatro argolas na parte inferior da porta traseira e a tonalidade preto brilhante aplicada no logotipo da marca, em elementos da cabine e na moldura da grade hexagonal dianteira.

As novas rodas Audi Sport de 19 polegadas com pinças de freio vermelhas completam a aparência do possante.

O veículo recebe, também, um badge exclusivo no interior com o nome e o número da edição, aplicado no console.

Já o motor é equipado com o propulsor 2.0 Turbo FSI, que desenvolve 204 cavalos de potência entre 4.475 rpm e 6.000 rpm e 320 Nm de torque entre 1.450 e 4.475.

O conjunto mecânico é auxiliado pela transmissão S tronic de sete velocidades e garante um desempenho esportivo, com aceleração de 0 a 100km/h em apenas 7,2 segundos e velocidade máxima limitada eletronicamente em 210 km/h.

ntre os equipamentos de série do Audi A5 carbon edition, estão ar-condicionado automático de três zonas, faróis LED Matrix, controle de Cruzeiro Adaptativo e sistema de aviso de saída de faixa (Lane Departure Warning).

A5 carbon edition. Divulgação/Audi

Além disso, estão presentes como itens de série bancos em couro napa fina com logotipo S estampado, logotipo S no volante, pedaleiras esportivas em aço inoxidável, acabamento interno central da cabine em preto brilhante e teto moldado em tecido na cor preta.

A edição especial oferece ainda espelhos retrovisores externos rebatíveis (exclusivos desta versão). O único opcional é o sistema de Sistema de som premium Bang & Olufsen 3D.

As cores externas disponíveis, sem custo adicional, são: Azul Navarra, Branco Geleira, Branco Íbis, Cinza Daytona, Preto Mito, Verde District, Vermelho Tango e Azul Ascari. Na cabine, as opções de tonalidade para revestimento dos bancos e portas são Cinza e Preto.

Veja também

Direitos Humanos Ministro defende ação conjunta da América Latina contra racismo