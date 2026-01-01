A- A+

Além da linha de montagem: o motor humano que move o Polo Automotivo Stellantis de Goiana Empregos, qualificação e histórias reais revelam o motor humano da indústria que transformou PE

O som das prensas, o ritmo das esteiras e a precisão dos robôs ajudam a dimensionar a grandiosidade do Polo Automotivo Stellantis de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Mas, por trás de cada veículo produzido, existe um outro motor em funcionamento: o humano, formado por milhares de pessoas que encontraram na indústria uma oportunidade concreta de crescimento, estabilidade e futuro.

Ao longo de uma década, a fábrica deixou de ser apenas um grande investimento industrial para se consolidar como vetor de transformação social, com impactos diretos no mercado de trabalho, na qualificação profissional e na dinâmica econômica da região.

Oportunidade de mudança

É nesse contexto que se insere a trajetória de Evson Júnior, 33 anos, natural de Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Ele ingressou no polo em dezembro de 2014, ainda antes do início oficial das operações, como auxiliar logístico.

“Quando soube que a montadora viria para Pernambuco, comecei a estudar e buscar informações. Era a chance de entrar em uma grande indústria”, relembra.

Em pouco mais de dez anos, Evson percorreu diferentes etapas dentro da operação. Passou por funções operacionais, tornou-se analista e hoje atua como coordenador de logística, liderando uma equipe com mais de 50 pessoas. Paralelamente, construiu sua formação em engenharia de produção, impulsionado por treinamentos internos e pela vivência diária com processos industriais avançados.

Qualificação e mobilidade social

A trajetória de Evson reflete um movimento mais amplo no polo automotivo. Com a consolidação da fábrica, cresceu a demanda por qualificação técnica, gestão, engenharia, logística e tecnologia, impulsionando programas de capacitação e parcerias com instituições de ensino.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, em 2014 os empregos ligados diretamente ao polo representavam 12,9% dos postos formais em Goiana. Dez anos depois, esse percentual saltou para cerca de 43,8%, evidenciando o peso da indústria automotiva na economia e na vida social do município.

Muito além da fábrica

Em meio a processos industriais e metas de produção, a fábrica também se tornou espaço de encontros que extrapolam a rotina de trabalho. Foi no Polo Automotivo de Goiana que Evson conheceu Betânia Rodrigues, colega de empresa, com quem construiu uma relação que avançou para além das áreas de atuação. Hoje, o casal concilia jornadas intensas de trabalho com a criação da filha de dois anos, Esther Beatriz.

“A estabilidade do emprego e as oportunidades de crescimento permitem planejar o futuro, investir em educação e melhorar as condições de vida das famílias”, afirma Evson.

Evson e Betânia se conheceram na empresa e hoje são casados e têm uma filha de dois anos. | Foto: Stellantis / Divulgação

Empregos e impacto regional

Entre 2015 e 2025, o total de empregos ligados ao Polo Automotivo saltou de 10,1 mil para 18,2 mil trabalhadores, segundo dados do Caged e da Rais. Mais do que o crescimento quantitativo, chama atenção o perfil da mão de obra: cerca de 86% dos trabalhadores possuem ensino médio completo ou nível superior.

Embora Goiana concentre parte significativa desses postos, o impacto extrapola o município. Aproximadamente 19,5% dos trabalhadores residem em Goiana, enquanto cidades vizinhas como Igarassu (15,9%) e Paulista (15,3%) também abastecem a operação, além de profissionais vindos do Recife, da Paraíba e de outros estados.

Legado humano

Ao completar uma década, o Polo Automotivo de Goiana consolidou mais do que indicadores de produção e exportação. Criou um ecossistema onde o desenvolvimento industrial caminha lado a lado com histórias de crescimento pessoal, qualificação profissional e mobilidade social.

Mais do que veículos, a fábrica ajudou a formar pessoas, ampliar perspectivas e redefinir o papel da indústria na vida de milhares de pernambucanos. Um legado que não se mede apenas em números, mas na capacidade de transformar trajetórias e construir oportunidades que transformam vidas.

