Alerta: site que oferece pagamento do IPVA via Pix é falso, diz Detran-PE Órgão enfatiza que imposto é quitado pelo boleto no site oficial ou impresso enviado pelos Correios

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) identificou uma página que está utilizando a interface do site do órgão para aplicar golpes. Por lá, o contribuinte recebe a falsa informação de que pode realizar o pagamento do IPVA por meio do Pix.

Segundo o Detran-PE, o imposto pode ser quitado de duas maneiras: acessando o boleto no site oficial do Detran-PE, e por meio do boleto impresso, enviado pelos correios para a residência dos proprietários dos veículos.

Ainda de acordo com o órgão, a área de tecnologia da informação já tomou as providências adequadas.

Como acessar?

Para realizar o pagamento do IPVA 2024, basta entrar na página www.detran.pe.gov.br e selecionar a opção “Consulta de Placa”, fornecer os dados solicitados e acessar os boletos com todas as taxas. No caso dos boletos enviados pelos Correios, a distribuição ocorre durante o mês de janeiro. Este ano, o pagamento do IPVA pode ser realizado em até 10 parcelas.

O calendário de pagamento do Licenciamento 2024, que inclui as taxas de IPVA, bombeiros e o próprio licenciamento, tem início no dia 5 de fevereiro, para os veículos com placas de final 1 ou 2, e segue, para as demais terminações, conforme tabela abaixo:

Calendário IPVA 2024. Divulgação/Detran-PE

