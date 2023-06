A- A+

"Ami for All" é a aposta da Citroën para mobilidade de pessoas com deficiência Projeto tem adaptações funcionais que permitem que pessoas com deficiência dirijam com facilidade

"Ami for All" é o novo projeto conceito da Citroën, desenvolvido em conjunto com a PIMAS, especialista na conversão de veículos para Pessoas com Deficiência (PCD) e mobilidade reduzida.

O projeto foi revelado na feira Autonomic, em Paris, que ocorre no centro de exposições Porte de Versailles.

O protótipo foi projetado para ser dirigido por pessoas com paraplegia, especialmente aquelas que utilizam cadeiras de rodas.

Ele incorpora desenvolvimentos técnicos, como maior ângulo de abertura da porta, equipamento para a transferência da cadeira de rodas para o assento (prancha e alças), controle mecânico e manual para aceleração e frenagem, pomo no volante para facilitar a condução e uma solução inteligente para transportar a cadeira de rodas dentro ou fora da cabine.

A proposta é dar independência com uma solução de mobilidade elétrica acessível que não exige carteira de motorista, incluindo condutores a partir dos 14 anos de idade em alguns mercados.

"O ‘Ami for All’ está perfeitamente alinhado com a filosofia do Ami: oferecer uma resposta prática ao acesso à mobilidade para todos. O Ami reintroduziu a facilidade de locomoção nas microviagens e deu mais independência a adolescentes, idosos e pessoas sem carteira de motorista. Temos o prazer de apresentar essa solução técnica para apoiar a mobilidade de pessoas com deficiência e estamos trabalhando para tornar esse projeto viável em curto prazo”, afirma Thierry Koskas, CEO da Citroën.

Ami for All. Divulgação/Citroën

O tamanho compacto torna o carro ágil e fácil de estacionar e garante que haja bastante espaço ao seu redor para manobrar uma cadeira de rodas. A altura também facilita a subida.

Com uma velocidade de até 45 km/h, é fácil de manusear, e sua autonomia de 75 km o torna perfeito para o uso diário.

A bateria de íons de lítio de 5,5 kWh, alojada sob o assoalho, pode ser facilmente recarregada por meio do cabo elétrico de bordo localizado na porta do lado do passageiro. Depois que o cabo é conectado, leva menos de quatro horas para carregar totalmente usando uma tomada convencional de 220 V.

A estrutura da cabine é adaptada na parte do compartimento de passageiros para que as pessoas com deficiência possam acessar facilmente à cabine e dirigir. Isso envolveu o aumento da abertura da porta do motorista, o auxílio de transferência a bordo, a inclusão de um controle de aceleração e freio por meio de uma alavanca próxima ao volante e a adaptação do espaço interno para acomodar uma cadeira de rodas desmontada.

O acesso a bordo foi projetado para facilitar a entrada e saída do carro, que tem uma porta larga e com abertura oposta no lado do motorista (com dobradiça traseira). O ângulo de abertura da porta foi aumentado para permitir que os condutores coloquem uma cadeira de rodas paralela ao assento.

Uma prateleira removível e retrátil pode ser desdobrada para permitir que a pessoa faça a transferência da cadeira de rodas para a cabine. Os ocupantes podem passar da cadeira de rodas para o assento do motorista auxiliados por uma alça fixada na parte superior da moldura da porta interna.

Ami for All. Divulgação/Citroën

No transporte da cadeira de rodas, é possível colocá-la no compartimento do passageiro, aproveitando o grande volume de armazenamento. Para isso, é preciso retirar as rodas da cadeira e prendê-las no assoalho usando um suporte especial projetado especificamente para isso. A cadeira de rodas então pode ser dobrada e encaixada no banco do passageiro, presa por um cinto de segurança adicional e específico. Essa configuração permite a qualquer usuário com paraplegia ou limitações de mobilidade ter autonomia para usar o Ami de maneira independente.

Outra opção é se um passageiro estiver presente, a cadeira de rodas pode ser colocada em um espaço dedicado na parte traseira do veículo graças a um bagageiro de alumínio. A cadeira de rodas pode ser instalada pelo passageiro e conta com a opção de ser coberta por uma lona protetora, mantendo todo o espaço na cabine.

