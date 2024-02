A- A+

Após 10 anos, Apple desiste de projeto de carro elétrico para focar em produtos de IA Cerca de dois mil funcionários trabalhavam no desenvolvimento do veículo

Nesta terça-feira (27), a Apple revelou que o projeto da construção de um carro elétrico da marca não vai mais seguir em frente. A decisão foi compartilhada pelo diretor de operações Jeff Williams em uma reunião interna.

A empresa americana surpreendeu quase dois mil funcionários que trabalhavam no projeto, disseram as pessoas presentes na reunião, que pediram para não ser identificadas porque o anúncio não era público.

Os empregados que não forem demitidos vão ser integrados na divisão de inteligência artificial do executivo John Giannandrea. Eles vão se concentrar em projetos de Inteligência Artificial Generativa, uma prioridade cada vez mais importante para a empresa.

A Apple, com sede em Cupertino, na Califórnia, não quis comentar a informação.

Depois que a notícia foi veiculada pela agência Bloomberg, os papéis da Apple subiam cerca de 0,5%, para US$ 182,01. Elon Musk, diretor da Tesla, também comemorou a mudança. Ele enviou uma postagem no X (antigo Twitter) com um emoji de saudação.

Uma das marcas de tecnologia mais famosas do mundo, a Apple começou a trabalhar no protótipo do carro elétrico em 2014. A ideia era o veículo ser autônomo com um interior semelhante ao de uma limusine e navegação guiada por voz.

O lançamento teria sido adiado, internamente, para 2028, com especulação do valor em torno de US$ 100.000. Porém, os executivos estavam preocupados com a possibilidade de o veículo não proporcionar as margens de lucro que a Apple normalmente tem em seus produtos.

Veja também

Reoneração da folha Governo edita MP que reverte reoneração da folha; projeto de lei vai ao Congresso