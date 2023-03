A- A+

Audi abaixo de zero: protótipo do Q6 e-tron passa por testes em áreas de neve da Europa Modelo é o primeiro da ofensiva na eletromobilidade dos novos lançamentos até 2025

Sob condições desafiadoras e rígidos regulamentos de segurança, o protótipo do novo Audi Q6 e-tron está sendo submetido a rigorosos testes no Norte da Europa antes se ser produzido em série. As condições extremas, abaixo de zero, são para certificar que se mantenha a eficiência em temperaturas muito baixas, comuns nos principais mercados automotivos do mundo.

Com uma arquitetura eletrônica completamente nova, motores eléctricos potentes e eficientes, equipado com sistema eléctrico de 800 volts, um inovador sistema de gestão de baterias e carregamento, o carro representa o próximo grande passo na eletrificação e digitalização da gama de modelos da Audi. O modelo alemão terá cinco lugares.

Em um ritmo crescente, a Audi está se firmando como um fornecedor líder de mobilidade premium conectada e totalmente elétrica. Com uma produção sustentável e requalificação da mão-de-obra nas instalações de Ingolstadt, o Audi Q6 e-tron será disponibilizado nas carrocerias SUV e Sportback.

O Audi Q6-etron será disponibilizado nas carrocerias SUV e Sportback. Divulgação/Audi

"A nossa estratégia Vorsprung 2030 fornece as respostas certas, mesmo em tempos de múltiplas crises", afirma Markus Duesmann, CEO da AUDI AG. "Estamos completamente focados na sustentabilidade e avançando sistematicamente na digitalização e eletrificação de nossos produtos", acrescenta.

A futura série de modelos é a primeira a ser construída sobre a nova plataforma tecnológica Premium Platform Electric (PPE, na sigla em inglês).

Além do novo protótipo, que está prestes a entrar na linha de montagem e inaugura a eletromobilidade na sede da marca das quatro argolas em Ingolstadt, na Alemanha, a Audi AG está se preparando para a maior ofensiva de lançamentos de sua história. Serão mais de 20 novos modelos até 2025, onde mais de dez serão elétricos.

