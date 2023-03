Audi inaugura House of Progress na Alemanha

A- A+

A Audi AG reformulou o pavilhão no complexo Autostadt na cidade de Wolfsburg, na Alemanha, e o transformou no local de exposição permanente da House of Progress. O espaço apresenta ao público os quatro pilares de marca das quatro argolas: digitalização, design, performance e sustentabilidade. Dessa forma, o local não representa um ponto de venda, mas sim um espaço que conecta os clientes por meio de conteúdo e produtos.



Alterações ao Pavilhão da Audi em Autostadt resultaram em uma remodelação completa do interior do edifício existente. Além de renovar a tecnologia interna, o foco principal é no conceito de exposição. O novo ambiente apresenta espaços para novas exposições, produtos que representam o presente e futuro da marca e posicionados ao redor da área central com diversos conteúdos envolvidos pela escada central do edifício.

A ideia por trás da House of Progress é estar totalmente alinhado com a meta de sustentabilidade. As únicas coisas que mudarão serão o conteúdo digital e as exposições, como carros e móveis. Dessa forma, novos tópicos e produtos podem ser integrados em cada exposição permanente.

Espaço apresenta ao público os quatro pilares de marca das quatro argolas: digitalização, design, performance e sustentabilidade. Divulgação/Audi

Destaques da exposição

Logo na área de entrada, a Table of Visions oferece um panorama das visões de futuro da empresa. O primeiro nível aloja exposições sobre digitalização e design. Juntamente com o conceito A6 e-tron e o plug-in A8 60 TFSIe híbrido, há exposições que dão vida a ambos os assuntos em um grande painel posicionado no interior da casa. O local também conta com exemplos do campo digital como iluminações OLED interativas que exibem diversas animações e revelam as possibilidades da tecnologia. Adicionalmente, materiais como a substância reciclada Econyl, um modelo em argila do Audi e-tron GT quattro, e impressões em 3D além da paleta de cores atuais dos produtos também são apresentados. Visitantes podem levar desenhos do Audi Design com eles.

Na House of Progress, os faróis do Audi A6 e-tron concept são convertidos em projetores e demonstram de forma lúdica o potencial das tecnologias de iluminação da Audi. Uma projeção no piso para a área de apresentação leva ao segundo nível. A imagem é derivada do sinal de áudio de um filme que é exibido nessa área e muda dependendo do volume, intensidade e dinâmica.

O Audi RS e-tron GT representa o pilar de performance da marca ao lado do novo Audi e-tron Foil Surfing, a prancha flutuante da Audi. Já o Audi Q4 e-tron revela o espaço de Sustentabilidade que fornece informações sobre economia circular e colaboração sustentável.

O coração do pavilhão é o Blog of Progress, que conecta espacialmente os níveis da exposição superior com o nível de entrada. O conteúdo em tempo real do blog é gerado a partir dos assuntos de destaque atualizados diariamente e ações relacionadas ao universo da marca Audi. Graças a uma instalação interativa, qualquer pessoa que esteja interessada em conhecer um pouco mais das tecnologias da marca para o futuro pode se sentar no assento de um dos conceitos da família Sphere no fim do passeio.

House of Progress também será aberta na capital da Arábia Saudita e outros locais já estão sendo planejados. Divulgação/Audi

Casa do Progresso

A marca está abrindo esses locais em pontos urbanos como uma forma de impactar seus clientes. Em 2021, o Brasil foi palco da House of Progress criando um hub de conteúdo que recebeu mais de mil convidados durante as atividades que envolveram coletivas de imprensa, gastronomia, lançamentos, entrevistas, ativações, entre outras ações. Novas “Casas do Progresso” foram abertas em Viena, Seul e Milão, entre outros locais no ano seguinte. Além da instalação permanente em Wolfsburg em 2023, uma House of Progress também será aberta em Riyadh, a capital da Arábia Saudita. Outros locais já estão sendo planejados.

Veja também

Fundo Amazônico Noruega reforça apoio ao Fundo Amazônia